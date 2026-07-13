GAC Group feiert am 16. Juli ihre 30 Millionen Nutzer weltweit

Seit der Auslieferung seines ersten Fahrzeugs an einen Kunden hat sich GAC im Gleichschritt mit dem Mobilitätsalltag der Nutzer weltweit entwickelt. In diesem Jahr haben sich der GAC-Gemeinschaft kontinuierlich neue Nutzer angeschlossen, sodass GAC inzwischen das Vertrauen von 30 Millionen Nutzern weltweit genießt.

GUANGZHOU, China, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Vom ersten Fahrzeug, das vom Band lief, bis zum bevorstehenden Meilenstein des 30-millionsten produzierten Fahrzeugs ist jeder Fortschritt von GAC den Entscheidungen der Nutzer weltweit und ihrem Vertrauen zu verdanken. Am 16. Juli richtet die GAC Group eine große Veranstaltung als Dank an ihre 30 Millionen Nutzer aus und feiert gemeinsam mit Nutzern aus aller Welt den historischen Moment, in dem ihr 30-millionstes Fahrzeug vom Band läuft.

Im ersten Halbjahr 2026 stiegen die Exporte der Eigenmarken von GAC gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 132 % auf 121 500 Fahrzeuge, was die Anerkennung der Produktqualität durch Konsumenten weltweit belegt. Alle fünf zentralen Auslandsregionen – Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik, der Nahe Osten, Afrika sowie Europa – verzeichneten ein kräftiges Wachstum.

Die internationale Geschäftstätigkeit von GAC erstreckt sich auf 110 Länder und Gebiete in fünf großen Weltregionen mit 746 Vertriebs- und Servicestellen, sechs Produktionswerken sowie neun Ersatzteillagern im Ausland. Das Unternehmen hat vor Ort Strukturen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgebaut, die Forschung und Entwicklung, Produktion, Lieferkette sowie Vertrieb abdecken. In Nord- und Südamerika belegen mehrere Kernmodelle auf den jeweiligen Märkten vordere Plätze, während sich die monatlichen Verkaufszahlen in Brasilien, Kolumbien und weiteren Ländern vervielfacht haben. Im asiatisch-pazifischen Raum erreichte GAC von Januar bis Mai einen Anteil von 11 % am Hongkonger Markt für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, während die Verkaufszahlen in Thailand im Juni gegenüber dem Vormonat um 207 % stiegen. In Europa hat GAC umfassende Strukturen von der lokalen Fertigung bis zum Vertrieb geschaffen und führt in wichtigen Märkten schrittweise Fahrzeuge mit alternativen Antrieben ein. Jeder regionale Absatzzuwachs spiegelt die Akzeptanz von GAC und die Markenpräferenz der Nutzer vor Ort wider. Gemeinsam bilden sie eine weltweite Gemeinschaft von 30 Millionen Nutzern, die GAC vertrauen.

Mit 30 Millionen produzierten Fahrzeugen erreicht GAC einen Meilenstein, der für das Vertrauen und die Verbundenheit der Nutzer weltweit steht. Die GAC Group wird die Reformen im Rahmen von „Panyu Action" weiter vorantreiben, an ihrer nutzerorientierten Entwicklungsphilosophie festhalten und das Vertrauen ihrer 30 Millionen Nutzer weltweit in eine Triebkraft für den Fortschritt umwandeln. Der Konzern wird die Unterstützung jedes einzelnen Kunden mit noch hochwertigeren Produkten, fortschrittlicheren Technologien sowie umfassenderen Dienstleistungen erwidern und gemeinsam mit seiner weltweiten Gemeinschaft von 30 Millionen Nutzern in eine völlig neue Entwicklungsphase aufbrechen.

Weitere Informationen zu GAC finden Sie auf https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.

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