CHAPTERS Group erhöht 2026-Ausblick auf organisches EBITDA-Wachstum – CMD26
CHAPTERS Group AG schärft ihren Wachstumskurs: Höherer EBITDA-Ausblick, bestätigte Umsatzziele und Fokus auf wiederkehrende Erlöse prägen den Capital Markets Day 2026.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- CHAPTERS Group AG erhöht den Ausblick 2026: Erwartetes organisches Wachstum des adjustierten operativen EBITDA nun über 22% (bisher 14–17%).
- Umsatzausblick für 2026 bestätigt: Erwartetes organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich.
- Höheres Wachstum bei wiederkehrenden Umsätzen wird erwartet.
- Capital Markets Day 2026: Veranstaltung am 15. Juli 2026 um 15:00 Uhr CEST in Hamburg; Live-Webcast mit Registrierungslink verfügbar.
- Einladung richtet sich an Investoren und Analysten.
- Mitteilung veröffentlicht am 13.07.2026 um 14:29 CET/CEST; CHAPTERS bezeichnet sich als „Zuhause für mission critical digital solutions“.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei CHAPTERS Group ist am 16.07.2026.
Der Kurs von CHAPTERS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 40,23EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,06 % im
Minus.
-0,50 %
-5,80 %
+26,95 %
+29,64 %
-14,04 %
+176,39 %
+105,90 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte