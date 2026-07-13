Bahia stärkt Homeruns Solarglas Projekt mit steuerlichen Vorteilen

Homerun Resources Inc. stärkt die finanzielle und institutionelle Basis seines Solarglas-Projekts im brasilianischen Bundesstaat Bahia konsequent weiter. Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung einer positiven Bankable Feasibility Study („BFS“; eine Bankfähige Machbarkeitsstudie), die die überzeugende Wirtschaftlichkeit der Entwicklung der ersten Produktionsanlage für hocheffizientes Solarglas auf dem amerikanischen Kontinent aufzeigte, hat das Unternehmen nun einen weiteren strategisch wichtigen Meilenstein erreicht.

Während das Projekt in Richtung Finanzierung und Bau voranschreitet, sorgt die formelle Aufnahme in das Industrie- und Wirtschaftsförderprogramm PROGRAMA DESENVOLVE des Bundesstaates Bahia für zusätzliche, nicht verwässernde Unterstützung während der kapitalintensivsten Entwicklungsphase. Gleichzeitig unterstreicht sie das wachsende Vertrauen der öffentlichen Hand in Homeruns langfristige Industrievision.

Auf den ersten Blick dreht sich die heutige Pressemitteilung um Steuerstundungen. Ihre eigentliche Bedeutung geht jedoch weit darüber hinaus: Die Entscheidung der Regierung des Bundesstaates Bahia ist ein weiteres deutliches Signal dafür, dass Homeruns vertikal integriertes Geschäftsmodell entlang der Silica-Wertschöpfungskette als strategisch bedeutende Industrieinvestition anerkannt wird, die die langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungsziele des Bundesstaates unterstützt.

Für Investoren liegt der unmittelbarste Vorteil auf der finanziellen Seite: Durch die Verbesserung des Working Capitals während der kapitalintensivsten Projektphase verschafft das Programm dem Unternehmen zusätzliche nicht verwässernde finanzielle Flexibilität, schont Kapital für die entscheidenden Phasen der Projektumsetzung und des Produktionshochlaufs und unterstreicht zugleich die zunehmende Übereinstimmung zwischen Homeruns industrieller Vision und der Unterstützung durch die öffentliche Hand in Brasilien.

Mehr als nur ein steuerlicher Anreiz

Im Rahmen von PROGRAMA DESENVOLVE profitiert Homeruns brasilianische Tochtergesellschaft von einer 24-monatigen Stundung der ICMS-Umsatzsteuer (staatliche Mehrwertsteuer) auf förderfähige Investitionsgüter sowie von einer 72-monatigen Stundung der ICMS auf Produktverkäufe.

Die Förderung gilt bis zum 31. Dezember 2032.

Auch wenn diese Regelung die Steuerverpflichtungen nicht aufhebt, kann der zeitliche Zahlungsaufschub das Cashflow-Profil des Projekts erheblich verbessern. Das Management schätzt, dass die kombinierten ICMS-Stundungen über den Förderzeitraum (abhängig vom Investitionstempo, dem Produktionshochlauf und den tatsächlich erzielten Absatzmengen) einen Liquiditätsvorteil in Höhe von mehreren 10 Mio. USD schaffen könnten.

Für ein Projekt mit einem anfänglichen Investitionsvolumen (CAPEX) von rund 396,5 Mio. USD kann die Sicherung zusätzlicher Liquidität während der Bauphase die finanzielle Flexibilität erheblich erhöhen.

Stärkung des Finanzierungsfundaments

Seit der Veröffentlichung der BFS im Mai dominiert eine Frage die Diskussionen unter Investoren: Wie will Homerun ein Projekt dieser Größenordnung finanzieren?

Die heutige Ankündigung fügt der umfassenderen Finanzierungsstrategie des Unternehmens einen weiteren wichtigen Baustein hinzu. Die Steuerstundungen verbessern das Working Capital, stärken die Liquidität und verschaffen dem Unternehmen größere finanzielle Flexibilität während der Bauphase und des anschließenden Produktionshochlaufs.

Zusammen mit den kürzlich bekanntgegebenen Investmentbanking-Mandaten an Benchmark Company und StoneX zeigt der jüngste Förderbescheid, dass Homerun sein finanzielles Fundament durch mehrere sich ergänzende Maßnahmen kontinuierlich stärkt, anstatt sich auf eine einzige Finanzierungslösung zu verlassen.

Rückenwind aus Bahia

Ebenso bedeutsam wie die Förderung selbst ist die Frage, von wem sie gewährt wird. PROGRAMA DESENVOLVE wurde geschaffen, um Industrieprojekte zu fördern, die Arbeitsplätze schaffen, technologische Innovation vorantreiben und die langfristige wirtschaftliche Entwicklung des Bundesstaates Bahia stärken.

Mit der Aufnahme Homeruns in das Programm erkennt der Bundesstaat ausdrücklich an, dass das Solarglas-Projekt diese Ziele unterstützt.

Gleichzeitig spiegelt das Projekt Brasiliens übergeordnetes Ziel wider, entlang der Wertschöpfungskette aufzusteigen und heimische Rohstoffe zu hochwertigen Industrieprodukten weiterzuverarbeiten. Homerun beabsichtigt, in Bahia hocheffizientes Solarglas zu produzieren und gleichzeitig eine integrierte Plattform für hochreine Silica sowie fortschrittliche Silica-Materialien aufzubauen.

Der Förderbescheid steht daher für weit mehr als einen verbesserten Cashflow: Er unterstreicht das institutionelle Vertrauen in die strategische Bedeutung des Projekts.

Homerun-CEO Brian Leeners fasste die Bedeutung der Förderung sowohl aus finanzieller als auch aus strategischer Sicht wie folgt zusammen:

„Die Aufnahme von Homerun in PROGRAMA DESENVOLVE bestätigt unsere langfristige Partnerschaft mit dem Bundesstaat Bahia und die strategische Bedeutung unseres Solarglas-Projekts für die Region. Durch die Stundung der ICMS sowohl auf Investitionsgüter als auch auf Verkäufe richtet Bahia seine Unterstützung gezielt an unserem Investitionszeitplan aus und verbessert unser Cashflow-Profil während der Bauphase und des Produktionshochlaufs. Wir sehen diesen Anreiz als eine bedeutende, nicht verwässernde Ergänzung der bereits überzeugenden Wirtschaftlichkeit unserer BFS sowie als einen weiteren wichtigen Meilenstein beim Aufbau einer vertikal integrierten, auf Silica basierenden Plattform für die Energie- und Technologiewende auf dem amerikanischen Kontinent.“

Seine Aussagen unterstreichen 2 zentrale Entwicklungen, die sich im Verlauf der jüngsten Unternehmensfortschritte immer deutlicher abzeichnen: Zum einen die Stärkung der finanziellen Flexibilität während der Bau- und Anlaufphase des Projekts, zum anderen der konsequente Aufbau einer vertikal integrierten Wertschöpfung mit hoher industrieller Wertschöpfung in Bahia, getragen von einer langfristigen Unterstützung der öffentlichen Hand, wachsenden institutionellen Partnerschaften und einer zunehmenden strategischen Glaubwürdigkeit.

Die BFS wird weiter gestärkt

Als Homerun im Mai seine BFS veröffentlichte, wies das Projekt bereits eine attraktive Wirtschaftlichkeit auf.

Die heutige News baut auf diesem Fundament auf, indem sie das Cashflow-Profil des Projekts während seiner kapitalintensivsten Jahre verbessert und zugleich eine weitere Ebene staatlicher Unterstützung zu einem bereits überzeugenden wirtschaftlichen Gesamtbild hinzufügt.

Fazit

Im Kontext von Homeruns umfassenderer Entwicklungsstrategie stellt die heutige Pressemitteilung einen weiteren Meilenstein bei der systematischen Reduzierung von Ausführungs- und Finanzierungsrisiken dar.

In den vergangenen Monaten hat Homerun mehrere entscheidende Meilensteine erreicht:

Abschluss einer positiven BFS.

Fortlaufende Weiterentwicklung der Projektfinanzierungsinitiativen.

Strategische Investmentbanking-Beziehungen mit Benchmark Company und StoneX.

Nun die formelle Aufnahme in eines der wichtigsten Industrie-Förderprogramme Bahias.

Keiner dieser Meilensteine allein realisiert ein Industrieprojekt mit einem Investitionsvolumen von 396,5 Mio. USD. Zusammengenommen zeigen sie jedoch eine konsequente und systematische Umsetzung.

Für Investoren reicht die Bedeutung daher weit über die Steuerstundungen hinaus. Die heutige News markiert einen weiteren Schritt bei der Reduzierung des Ausführungsrisikos und bei der Stärkung des finanziellen Fundaments für die Entwicklung der ersten Produktionsanlage für hocheffizientes Solarglas auf dem amerikanischen Kontinent.

Während Homerun auf die Projektfinanzierung und den Baubeginn hinarbeitet, schafft das Unternehmen weiterhin die technischen, finanziellen und institutionellen Voraussetzungen für die Entwicklung dieser Anlage.

Mit wachsender Unterstützung sowohl von den Kapitalmärkten als auch von der Regierung Bahias schreitet Homerun weiter von der strategischen Vision zur industriellen Umsetzung voran.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

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ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 77.333.285

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,62 CAD (10.07.2026)

Marktkapitalisierung: 48 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,38 EUR (10.07.2026)

Marktkapitalisierung: 29 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Interpretationen, Schlussfolgerungen, strategische Einschätzungen und analytische Bewertungen im Zusammenhang mit dem Solar-Glas-Projekt von Homerun Resources Inc. im brasilianischen Bundesstaat Bahia, der Bankable Feasibility Study („BFS“), der Finanzierungsstrategie des Unternehmens, dem Industrie-Förderprogramm PROGRAMA DESENVOLVE des Bundesstaates Bahia, der Projektwirtschaftlichkeit, den Bauplänen, den Finanzierungsinitiativen, der vertikal integrierten Silica-Wertschöpfungsstrategie sowie den übergeordneten Zielen der industriellen Entwicklung. 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