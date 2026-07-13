Jefferies belässt Hannover Rück auf 'Buy' - Ziel 360 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 252,2 auf Tradegate (13. Juli 2026, 14:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +3,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,44 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 298,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -5,46 %/+42,41 % bedeutet.