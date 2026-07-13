ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Hannover Rück auf 'Buy' - Ziel 360 Euro
- Jefferies bestätigt Buy für Hannover Rück Ziel 360€
- Versicherungssektor im Vormonat mit 7,5 Prozent
- An den Markterwartungen gab es wenig Veränderung
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 252,2 auf Tradegate (13. Juli 2026, 14:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +3,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,44 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 298,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von -5,46 %/+42,41 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 360 Euro
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Äußerst solide: Kandidat für mein Depot # 1
Hannover Rück sucht man auch vergebens in den diversen Aktien Podcasts. Das ist das schönen an solchen Perlen. Passt nicht in die KI Hype-Welt. Eben keine Traderaktie. 5,36% Div-rendite, mehr gab's noch nicht.