ONE CARMEL STARTET DEN VERKAUF VON WOHNIMMOBILIEN UND SETZT EINEN NEUEN MASSSTAB FÜR DAS LEBEN AN DER KÜSTE IM CARMEL VALLEY

CARMEL VALLEY, Kalifornien, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ONE Carmel, eine private Wohnanlage mit einer Fläche von 891 Acres im Carmel Valley, Kalifornien, gibt den Verkaufsstart für 73 großzügige Baugrundstücke und Fertighäuser bekannt. Dies ist eines der letzten groß angelegten Wohnbaugrundstücksangebote auf der Monterey-Halbinsel. ONE Carmel wurde von Carmel Reserve LLC entwickelt und bietet die seltene Gelegenheit, an einem der schönsten Orte der Westküste zu wohnen, an dem bedeutende Architektur, Natur, Kultur und Gemeinschaft miteinander verschmelzen.

Die Vision von ONE Carmel basiert auf Verantwortung und Kontinuität. Unter der Leitung von Crystal Jiang wurden die Grundstücke, aus denen ONE Carmel besteht, über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt zusammengetragen – geleitet von dem Bestreben, die Geschichte des Ortes zu würdigen und seine Zukunft für kommende Generationen umsichtig zu gestalten. Vor der Kulisse des Santa-Lucia-Gebirges und nur wenige Minuten von Carmel-by-the-Sea entfernt wird diese Wohnanlage ein einzigartiges Erlebnis bieten, das eng mit der atemberaubenden Naturlandschaft der Region verbunden ist und gleichzeitig modernste Technologie sowie nachhaltige Bauweisen vereint.

Derzeit ist eine limitierte Auswahl von zehn „Founders Selection"-Grundstücken und bereits fertiggestellten Häusern erhältlich, deren Preise bei 6 Millionen US-Dollar beginnen. Als erste Kaufgelegenheit innerhalb der Wohnanlage bieten diese Wohnimmobilien Käufern die Chance, den Charakter, die Kultur und das bleibende Vermächtnis von ONE Carmel bereits von Anfang an mitzugestalten.

„Jede Wohnung im ONE Carmel ist als lebendiges Kunstwerk konzipiert, bei dem Architektur, Landschaft und Licht sorgfältig aufeinander abgestimmt sind, um etwas wahrhaft Einzigartiges zu schaffen. Wir nennen sie ‚Art Residences'", sagte Crystal Jiang, Vorsitzende von ONE Carmel. „Wir schaffen eine Gemeinschaft, die ihre Wurzeln in der unberührten Schönheit von Carmel und der technologischen Brillanz des Silicon Valley, dem reichen kulturellen Erbe Europas sowie der exquisiten Gastfreundschaft und den hohen Servicestandards Asiens hat. Diese Einflüsse werden durch renommierte lokale Designer und weltbekannte Architekten zum Leben erweckt, wodurch ein Maß an Kunstfertigkeit und Fachkompetenz entsteht, das in einer einzigen privaten Wohnanlage nur selten zu finden ist."