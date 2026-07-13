HORNBACH Holding Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 13.07.2026

Die HORNBACH Holding Aktie ist bisher um -4,02 % auf 76,50€ gefallen. Das sind -3,20 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,21 %, geht es heute bei der HORNBACH Holding Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

HORNBACH Holding betreibt Bau- und Gartenmärkte sowie Baustoffhandel in Europa. Kern: DIY- und Profi-Sortiment (Baumarkt, Garten, Baustoffe), stationär und online. Starke Marktstellung in DACH, Fokus auf Projektkunden. Wichtige Wettbewerber: OBI, Bauhaus, toom, Hagebau. USP: große Flächen, projektorientierte Beratung, integrierter Online-/Offline-Ansatz, hohe Eigenmarkenquote.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die HORNBACH Holding Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,99 % hinzunehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die HORNBACH Holding Aktie damit um -6,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,36 %. Im Jahr 2026 gab es für HORNBACH Holding bisher ein Minus von -8,15 %.

Während HORNBACH Holding deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,55 %.

HORNBACH Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,96 % 1 Monat -3,36 % 3 Monate -6,99 % 1 Jahr -26,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HORNBACH Holding Aktie

Stand: 13.07.2026, 15:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die günstige Bewertung der Hornbach Holding (KBV ~0,6), mögliche stille Immobilienreserven (~1 Mrd. EUR), Aktienrückkäufe/Personalanteile, negatives 12-Monats-Performance (~-24%), KGaA-Struktur und geringer Freefloat als Bewertungshemmnis, expansionsgetriebene Fundamentaldaten (Selbstfinanzierung, Serbien) und Einordnung im Branchenvergleich.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HORNBACH Holding eingestellt.

Informationen zur HORNBACH Holding Aktie

Es gibt 16 Mio. HORNBACH Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd.EUR € wert.

Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 29 2026

Am heutigen 13.07.2026 stehen 17 Aktien mit Ex-Dividendentermin im Fokus. Anleger sollten wissen, welche Werte betroffen sind und wie hoch die Ausschüttungen ausfallen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von The Home Depot, Lowe's Companies und Co.

The Home Depot, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Lowe's Companies notiert im Plus, mit +0,19 %.

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Ob die HORNBACH Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HORNBACH Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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