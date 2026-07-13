Ist SpaceX der größte Anlagebetrug aller Zeiten?

Schon vor dem Börsengang des von Elon Musk gegründeten Raumfahrtunternehmens SpaceX fehlte es nicht an starken Meinungen zur Unternehmensbewertung sowie zum IPO-Verfahren selbst – dass die Aktie nicht innerhalb einer Preisspanne, sondern zu einem Festpreis von 135,00 US-Dollar angeboten wurde, war bislang beispiellos. Das gilt auch für die eigens für SpaceX geschaffenen Fast-Track-Verfahren zur Aufnahme in wichtige Indizes wie dem Nasdaq 100 .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das hatte für viele Anlegerinnen und Anleger einen bitteren Beigeschmack und erweckte den Eindruck, dass hier auf deren Rücken so viel Geld wie nur irgendwie möglich gemacht werden sollte. Dabei half es nicht, dass die CEOs den IPO begleitender Banken, darunter David Solomon von Goldman Sachs und Jamie Dimon von JP Morgan, massiv die Werbetrommel für die Aktie rührten, zum Kauf aufriefen und von fantastischen Zukunftsaussichten sprachen.

So viel Exit-Liquidität wie möglich ...?

Unmittelbar nach dem Börsengang startete die Aktie schließlich durch – begleitet von zahlreichen positiven Analystenkommentaren. Ungeachtet der nicht nachlassenden Kritik an der Unternehmensbewertung mit einem Kurs-Gewinn- und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis jenseits auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase erreichter Niveaus wird der faire Wert der Aktie im Mittel auf 242,22 US-Dollar veranschlagt. Das entspricht gegenüber dem Kursniveau vom Montagnachmittag einer Upside von 72,4 Prozent.

Einzelne Stimmen, wie die vom Research-Haus Raymond James, sehen Potenzial sogar bis 800 US-Dollar. Auf diesem Niveau wäre die Aktie selbst unter Annahme einer starken Gewinnentwicklung mit einem KGVe 2027 von 920 bewertet. Selbst Laien dürfte klar sein, dass das nicht glaubwürdig ist. Dementsprechend tragen Analystinnen und Analysten nicht dazu bei, den Verdacht zu entkräften, dass es der Wall Street im Zusammenhang mit SpaceX einzig und allein darum gehen würde, vor dem Ende der Lock-up-Periode so viel Exit-Liquidität wie möglich einzusammeln.

... das wirft jetzt ein prominenter Fondsmanager der Wall Street vor!

Genau diesen Verdacht hat am vergangenen Wochenende auch Fondsmanager George Noble geäußert. Noble verfügt über jahrzehntelange Anlageerfahrung und war Mitbegründer des langfristig erfolgreichen Overseas Fund von Vermögensverwalter Fidelity.

Er warnte in einem ausführlichen Post auf dem Kurznachrichtendienst X vor der Aktie und bezeichnete den Börsengang als "die größte Operation zur Beschaffung von Exit-Liquidität in der Geschichte". "Der IPO ist so strukturiert, dass er Privatanleger von ihrem Geld trennen soll", so Noble weiter.

Auch er stellte die hohe Unternehmensbewertung in den Mittelpunkt seiner Kritik und verwies darauf, dass die Aktie zum IPO-Preis von 135,00 US-Dollar mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 90 und zeitweise sogar von 140 bewertet gewesen sei. Damit bestünde eine Bewertung vollkommen unabhängig von den tatsächlichen Fundamentaldaten.

Kursanstieg "künstlich", Aktie die am stärksten überbewertete aller Zeiten

Auch für den starken Kursanstieg unmittelbar nach dem Börsenstart lieferte er eine Erklärung. Seiner Einschätzung nach handelte es sich dabei um einen "künstlich herbeigeführten Short-Squeeze". Er verwies darauf, dass gerade mal 5 Prozent aller Anteile zum Handel zur Verfügung gestanden hätten, während die rasche Aufnahme in den Nasdaq 100 sowie die Russell-Indexfamilie für Kaufdruck gesorgt hätten. "Das Angebot war vernachlässigbar, während der Kauf der Aktie verpflichtend war", so Nobel in seiner Stellungnahme.

Mit Blick auf die weitere Kursentwicklung erwartet er, dass sich die Dynamik jetzt umkehren wird. Er erwartet mit dem Ende der Lock-up-Periode, welche Insider, Institutionen und frühe Anteilseigner für eine bestimmte Zeit zum Halten der Aktie verpflichtet, anhaltenden Verkaufsdruck.

Den fairen Wert von SpaceX veranschlagt Noble auf gerade mal 30 US-Dollar. Er verweist darauf, dass Starlink der bislang einzige profitable Geschäftsbereich sei. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sei das Papier "die am stärksten überbewertete Aktie dieser Größe, die ich jemals gesehen habe."

SpaceX weiter im freien Fall, auch andere Raumfahrt-Aktien betroffen

Die nicht aufhörende Kritik am IPO sowie der Unternehmensbewertung verfehlt ihre Wirkung unter Anlegerinnen und Anleger inzwischen nicht mehr. Nachdem SpaceX schon am vergangenen Freitag auf dem bislang niedrigsten Schlusskurs gehandelt hatte, halten die Kursverluste am Montag an. Inzwischen notiert die Aktie nur noch rund 3 Prozent über dem Ausgabepreis.

Fällt sie darunter, sind alle Anlegerinnen und Anleger, welche die Aktie zum Start oder danach gekauft haben, unter Wasser. Schon jetzt ist in sozialen Netzwerken wie Reddit und auf Social-Investing-Plattformen wie StockTwits wachsender Spott gegenüber (leichtgläubigen) Investoren zu beobachten, welche sich von der Angst, etwas zu verpassen, haben anstecken lassen.

Doch auch über SpaceX hinaus scheint die Luft aus dem "Space-Trade" ebenso heraus zu sein, wie aus dem KI-Trade. Die Anteile konkurrierender Raumfahrtunternehmen wie Rocket Lab und AST SpaceMobile haben in den vergangenen Wochen ebenfalls erheblich an Wert verloren. Gegenüber seinem Allzeithoch hat beispielsweise Rocket Lab fast die Hälfte eingebüßt.

Fazit: Das Potenzial für eine schwere Vertrauenskrise ist da

Der Börsengang von SpaceX hat in vielerlei Hinsicht einen bitteren Beigeschmack und ruft Kritik von vielen Seiten hervor. Mit dem ehemaligen Fondsmanager George Noble hat sich am zurückliegenden Wochenende eine kritische Stimme besonders wort- und meinungsstark gemeldet.

Zwar vermied er das Wort "Betrug", doch zwischen den Zeilen ist zu lesen, dass er SpaceX mit seiner viel zu hoch veranschlagten Unternehmensbewertung genau dafür hält. Für viele Anlegerinnen und Anleger, welche sich von der Euphorie haben anstecken lassen, könnte die Aktie nun zu einer (sehr) teuren Lektion werden, wenn das Unternehmen nicht den Beweis antritt, rasch in seine Bewertung hinzuwachsen. Passiert das nicht, könnte der IPO zu einer nachhaltigen Vertrauenskrise zwischen der Wall Street auf der einen und privaten Anlegerinnen und Anlegern auf der anderen Seite führen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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