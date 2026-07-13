ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Flatexdegiro auf 46 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Kursziel Flatexdegiro an
- Rentenreform stärkt Geschäfte und steigert Gebühren
- Breitere Akzeptanz erhöht langfristige Sparströme
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rentenreform in Deutschland dürfte sich ab dem nächsten Jahr positiv auf die Geschäfte des Online-Brokers auswirken, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Reform dürfte nicht nur zum Kundenwachstum und zum verwalteten Vermögen betragen, sondern auch die Gebühreneinnahmen erhöhen. Derweil lägen die noch größeren Chancen in einer breiteren Akzeptanz bei Privatanlegern, stärkeren langfristigen Sparströmen hin zu Online-Brokern und einer höheren Plattformbindung, da neue Kunden im Laufe der Zeit aktiver an den Kapitalmärkten würden./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 37,98 auf Tradegate (13. Juli 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -0,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,22 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,14 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +8,75 %/+29,97 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 46 Euro
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Ich denke, TR ist was für die jüngerere Fraktion, insbesondere Trader, und das ist auch gut so. Ich mit meinen ca. 80 Transaktionen pro Jahr, na ja, die Spesen sind vertretbar. Kontoführung und Depotführung waren bisher immer fehlerfrei, Dividenden kamen pünktlich, warum soll ich wechseln?
Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.
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