Die staatliche Unterstützung für das Projekt wächst

Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) stärkt die finanzielle und institutionelle Basis seines Solarglas-Projekts im brasilianischen Bundesstaat Bahia konsequent weiter. Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung einer positiven Bankable Feasibility Study („BFS“; eine Bankfähige Machbarkeitsstudie), die die überzeugende Wirtschaftlichkeit der Entwicklung der ersten Produktionsanlage für hocheffizientes Solarglas auf dem amerikanischen Kontinent aufzeigte, hat das Unternehmen nun einen weiteren strategisch wichtigen Meilenstein erreicht.

Während das Projekt in Richtung Finanzierung und Bau voranschreitet, sorgt die formelle Aufnahme in das Industrie- und Wirtschaftsförderprogramm PROGRAMA DESENVOLVE des Bundesstaates Bahia für zusätzliche, nicht verwässernde Unterstützung während der kapitalintensivsten Entwicklungsphase. Gleichzeitig unterstreicht sie das wachsende Vertrauen der öffentlichen Hand in Homeruns langfristige Industrievision.

Auf den ersten Blick dreht sich die heutige Pressemitteilung um Steuerstundungen. Ihre eigentliche Bedeutung geht jedoch weit darüber hinaus: Die Entscheidung der Regierung des Bundesstaates Bahia ist ein weiteres deutliches Signal dafür, dass Homeruns vertikal integriertes Geschäftsmodell entlang der Silica-Wertschöpfungskette als strategisch bedeutende Industrieinvestition anerkannt wird, die die langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungsziele des Bundesstaates unterstützt.

Für Investoren liegt der unmittelbarste Vorteil auf der finanziellen Seite: Durch die Verbesserung des Working Capitals während der kapitalintensivsten Projektphase verschafft das Programm dem Unternehmen zusätzliche nicht verwässernde finanzielle Flexibilität, schont Kapital für die entscheidenden Phasen der Projektumsetzung und des Produktionshochlaufs und unterstreicht zugleich die zunehmende Übereinstimmung zwischen Homeruns industrieller Vision und der Unterstützung durch die öffentliche Hand in Brasilien…

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Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

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