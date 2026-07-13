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    Verlage verlieren ihre Leser an die KI. Die Technologieabteilung der „Washington Post" hat eine Lösung entwickelt

    Arc XP führt „Ask The News" ein und bietet Nachrichtenverlagen damit die Möglichkeit, Leserfragen mit eigenem journalistischen Inhalt zu beantworten – und dabei die Zielgruppendaten, Konversionen und Einnahmen zu behalten, die KI-Plattformen stillschweigend erfassen.

    WASHINGTON, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Jeden Tag beziehen Millionen von Lesern, die früher eine Nachrichtenwebsite besucht haben, ihre Informationen nun von ChatGPT, Perplexity oder den KI-Übersichten von Google – ohne dass der Herausgeber auch nur einen einzigen Seitenaufruf verzeichnet, einen Datenpunkt erfasst oder auch nur einen Cent verdient. Arc XP, das von der „Washington Post" entwickelte Medienbetriebssystem, bringt ein Produkt auf den Markt, das genau dem ein Ende setzen soll.

    Arc XP WaPo logo horizontal

    Neue Daten unterstreichen die Dringlichkeit. Laut dem „Reuters Institute Digital News Report 2026" (veröffentlicht im Juni 2026) geben nur 4 % der Nutzer von KI-Chatbots an, dass sie immer oder oft auf die ursprünglichen Nachrichtenquellen weiterklicken – im Vergleich zu 19 % bei der Suche. Da die Leser ihre Fragen zunehmend an KI richten, müssen die Verlage mit ansehen, wie der Referral-Traffic mit ihnen abwandert.

    Ask The News ist eine KI-gestützte Antwortfunktion, die Verlage direkt in ihre eigenen digitalen Angebote einbinden können. Wenn ein Leser eine Frage hat, beantwortet „Ask The News" diese unter Verwendung der eigenen Berichterstattung des Verlags – mit Quellenangaben, redaktionellen Leitlinien und Schutzmaßnahmen gegen das Risiko von Fehlinformationen im offenen Internet, das für generische KI-Tools charakteristisch ist. Der Verlag ist Eigentümer der Interaktion, der dabei generierten Absichtsdaten sowie aller sich daraus ergebenden Geschäftsmöglichkeiten.

    „Die Branche macht sich schon seit Jahren Sorgen wegen Google und den sozialen Netzwerken. Die nächste Bedrohung ist leiser und schneller: Leser, die lernen, Fragen an die KI zu richten, anstatt eine Nachrichtenseite zu besuchen. Mit ‚Ask The News' werden die Verlage wieder in diese Diskussion eingebunden", sagte Joey Marburger, Vice President of Content Intelligence bei Arc XP. „Die Frage ist, ob die Verlage diesen Moment der Neugier der Leser für sich beanspruchen können oder ob dies jemand anderem gelingt."

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    PR Newswire (dt.)
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