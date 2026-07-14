IONOS legt vor, zieht SAP jetzt endlich nach?

Zum Wochenauftakt standen die weltweiten Aktienmärkte einmal mehr unter Druck. Die erneute Eskalation politischer Spannungen im Nahen Osten mit stark steigenden Ölpreisen sowie der Crash von Speicherchip-Werten am asiatischen Aktienmarkt sorgten vom Start weg für Verkaufsdruck. Unter die Räder kamen erneut vor allem in den vergangenen Wochen und Monate gut gelaufene Werte, wie die Halbleiter- und Raumfahrtbranche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch der deutsche Leitindex DAX notierte zunächst tiefrot, konnte sich über den weiteren Tagesverlauf hinweg jedoch gut behaupten – vor allem ausgerechnet dank einer starken Vorstellung der in den letzten Wochen ganz schwachen Papiere von SAP und der Deutschen Telekom.

Kaufempfehlung für Mitbewerber IONOS strahlt positiv aus

SAP profitierte einerseits von einer Kaufempfehlung der Bank of America für die Aktie des Mitbewerbers IONOS, dessen Aktie mit einem Plus von fast 8 Prozent für Halo-Effekte sorgte. Andererseits kamen den Walldorfern die Verluste bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten zugute. Die nämlich sorgten dafür, dass Kapital in die Softwarebranche zurückfloss.

Für die angeschlagenen Anteile kommt das Kaufinteresse genau zur richtigen Zeit. Zwar hat sich SAP zuletzt von seinen Mehrjahrestiefs lösen können, doch für Entwarnung ist es noch zu früh. Das könnte sich aber schon bald ändern, denn die Aktie macht technisch einen zunehmend besseren Eindruck:

Der Trend spricht unverändert eine klare Sprache ...

Um nichts zu beschönigen, der übergeordnete Trend ist seit inzwischen eineinhalb Jahren klar abwärtsgerichtet. Von einer nachhaltigen Trendwende ist die SAP-Aktie gegenwärtig ein gutes Stück entfernt – 27,9 Prozent, um genau zu sein, denn bei 179,92 Euro verläuft die 200-Tage-Linie, deren nachhaltiges Überwinden für eine solche Trendwende sprechen würde.

Noch vor Kurzem waren die Anteile auf den niedrigsten Stand seit November 2023 gefallen. Solche Mehrjahrestiefs gelten in der technischen Analyse als Verkaufssignale. Doch anstatt bis zum nächstgelegenen Unterstützungsbereich bei rund 120,00 Euro durchgereicht zu werden, konnte SAP eine Erholung starten, deren Gewinne zum Wochenauftakt ausgebaut wurden.

... doch es darf wieder auf Besserung gehofft werden!

Aus technischer Perspektive sind hierfür die bullishen Divergenzen in den Indikatoren RSI und MACD verantwortlich. Die befinden sich seit bereits einigen Monaten in gegen den Trend der Aktie gerichteten Aufwärtstrend. Das ist ein erstes Indiz für eine mögliche Trendwende oder wenigstens eine nachhaltigere Erholung als zuletzt.

Zu den bullishen Divergenzen kam der Umstand, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) bereits überverkauft war, was eine Gegenbewegung wahrscheinlicher machte. Diese hat nun an Fahrt aufgenommen, wie der Trendstärkeindikator MACD zeigt. Dieser liegt zwar weiter unter der Nulllinie, was einen noch intakten Abwärtstrend der Aktie anzeigt, er hat sich aber bereits über seine Signallinie verbessern können, was nachlassenden Verkaufsdruck bedeutet.

Ein erstes Kaufsignal ist zum Greifen nahe

Diese Kombination aus bullishen Divergenzen, einer bereits angelaufenen Erholung der Aktie und fortgesetzten Aufwärtstrends in den technischen Indikatoren könnte nun zu einem selbstverstärkenden Prozess führen, der SAP weiter steigen lässt. Ein erstes prozyklisches Kaufsignal läge mit dem Überwinden der 50-Tage-Linie bei 145,55 Euro vor. Für zusätzliche Sicherheit würde dann die Rückeroberung der Unterstützung bei 150,00 Euro sorgen. Hierfür sollte der gegenwärtig aufgenommene Schwung eigentlich ausreichen, nachdem sich der RSI über 50 Punkte zurückgearbeitet hat und damit über der neutralen Schwelle im Bereich technischer Stärke liegt.

Um dieses Szenario nicht zu gefährden, darf SAP aber nicht erneut zurücksetzen und keine weiteren Tiefs markieren. Andernfalls dürften die Aufwärtstrends in den technischen Indikatoren und damit auch die bullishen Divergenzen abreißen. Neue Verkaufssignale dürften dann durch weitere Tiefs bestätigt werden – das erhöht den Druck auf das Unternehmen, voraussichtlich am Donnerstag, den 23. Juli, ein ordentliches Quartalsergebnis mit einem zufriedenstellenden Ausblick vorzulegen.

Fazit: Wenn das hält, ist die Aktie ein klarer Kauf!

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung hat sich in den vergangenen Wochen nur wenig verändert. Die ist mit einem KGVe 2026 von 19,2 und von 16,4 für 2027 attraktiv – insbesondere im Vergleich zum 10-jährigen Durchschnitt, der mit 39,3 mehr als doppelt so hoch liegt.

Doch auch bei weiteren Kennziffern kann SAP überzeugen, so zum Beispiel bei der Cashflow-Rendite, die laut MarketScreener von Analystinnen und Analysten auf 6,3 in diesem und 7,4 Prozent im kommenden Jahr geschätzt wird. Das bedeutet, dass die Walldorfer Anlegerinnen und Anlegern hohe Mittelzuflüsse erwirtschaften, die sowohl der Dividende als auch weiteren Aktienrückkäufen zugutekommen könnten. Darüber hinaus ist der Konzern dank eines geschätzten Nettovermögens von 1,9 Milliarden Euro in einer finanziell sehr komfortablen Situation. Mitbewerber Oracle hat unterdessen einen Schuldenberg von (netto) 135,5 Milliarden US-Dollar angehäuft.

Hält das gegenwärtige technische Setup stand, muss die aktuelle Ausgangslage grundsätzlich als aussichtsreiche Einstiegschance für Anlegerinnen und Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont interpretiert werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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