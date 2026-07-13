JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Unternehmensbesuch und einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Wegen sozialer Erwägungen werde die industrielle Einführung von humanoiden Robotern unterschätzt und daher nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Expertin ist zunehmend von der einzigartigen Chance für den Automobilzulieferer in diesem Bereich überzeugt./rob/la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 8,58EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,45

Kursziel alt: 10,45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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