'Capital'
Land prüft Beteiligung an VW-Werk Osnabrück
- Land prüft Beteiligung am VW-Werk Osnabrück
- Landesregierung befürwortet Umbau in Rüstung
- VW verhandelt Nutzung für Osnabrücker Werk
HANNOVER/OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Das Land Niedersachsen prüft einem Bericht zufolge eine Beteiligung an dem vom Aus bedrohten Volkswagen-Werk in Osnabrück. Das Wirtschaftsmagazin "Capital" schreibt unter Berufung auf Beteiligte am Regierungssitz in Hannover, die rot-grüne Landesregierung sei grundsätzlich bereit, den Umbau von der Auto- zur Rüstungsproduktion mit einem Einstieg in die Fabrik zu stützen.
"Es werden auch weiterhin konstruktive Gespräche mit unterschiedlichen Partnern geführt", sagte ein Sprecher von Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) auf Anfrage. "Das gemeinsame Ziel bleibt die Abwendung von Werkschließungen durch Lösungen, die die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit der Standorte nachhaltig stärken. Das gilt insbesondere für den Standort Osnabrück. Zu einzelnen Details werden wir keine Stellung nehmen."
Lies, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, hatte im Juni über das Werk in Osnabrück gesagt: "Meine Vorstellung ist nicht, dass Volkswagen den Standort abgibt und andere sich darum kümmern, sondern dass gemeinsam mit neuen Partnern tragfähige Perspektiven entwickelt werden."
Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte im VW-Konzern. In der Diskussion über eine Verschärfung der Sparpläne bei dem Autoriesen hatte die Landesregierung angekündigt, das Land werde keiner Entwicklung zustimmen, "die auf Werksschließungen als vermeintlich einfache Lösung setzt oder die bewährte Mitbestimmung infrage stellt".
Volkswagen drosselt die Produktion in Osnabrück und sucht nach einer neuen Verwendung für das Werk mit rund 2.000 Beschäftigten, wenn dort 2027 die Pkw-Fertigung ausläuft. Nach früheren Angaben verhandelt der Konzern vor allem mit Rüstungsunternehmen über eine künftige Nutzung. Eine Entscheidung soll bis Ende des Jahres fallen./cwe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 71,54 auf Tradegate (13. Juli 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,76 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +25,77 %/+83,06 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Bei einer AfD Regierung 2027 dürfte es auch mit der deutschen Automobilindustrie und den Verbrennern endlich wieder bergauf gehen ;-)
Nein, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich habe selbst sowas miterlebt in einem anderen Bereich. Ebenfalls Poltik, Gewerkschaft usw. stark. Es war ganz einfach. E Firma wurde verkauft und in verschiedene Firmen/Subfirmen aufgeteilt. Anschließend wurde ausgeschlachtet. Das ist einfacher als viele Leute denken. Es kommt auf das Firmenkonstrukt an. Oftmals wird umfirmiert, danach kommt Kahlschlag. Politik ist absolut keine Hürde. Man siehts doch an der Kohleindustrie, die komplett an Indien ging. Die verantwortlichen Typen wurden dafür belohnt und hunderttausende arbeitslos. Ich sehe das hier als Chance. Wenn man negativ eingestellt ist, kauft man VW Aktien weder für 70, noch für 60, noch für 50, sondern gar nicht.
Mit Sparen allein verdient man kein Geld. Man verliert zwar dann keines, aber verdient auch nichts.
- Der fehlende Absatzmarkt Russland.
Der wird jetzt von den Chinesen beackert. Die Sanktionen aus westlicher Seite fliegen nur dem Westen um die Ohren.
- Altbackenes Image
Man kann es ziemlich vergleichen mit der deutschen Klavierindustrie. Deutsche Marken waren jahrzehntelang das beste weltweit, außer Steinway.