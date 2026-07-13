🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    'Capital'

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Land prüft Beteiligung an VW-Werk Osnabrück

    Für Sie zusammengefasst
    • Land prüft Beteiligung am VW-Werk Osnabrück
    • Landesregierung befürwortet Umbau in Rüstung
    • VW verhandelt Nutzung für Osnabrücker Werk
    'Capital' - Land prüft Beteiligung an VW-Werk Osnabrück
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    HANNOVER/OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Das Land Niedersachsen prüft einem Bericht zufolge eine Beteiligung an dem vom Aus bedrohten Volkswagen-Werk in Osnabrück. Das Wirtschaftsmagazin "Capital" schreibt unter Berufung auf Beteiligte am Regierungssitz in Hannover, die rot-grüne Landesregierung sei grundsätzlich bereit, den Umbau von der Auto- zur Rüstungsproduktion mit einem Einstieg in die Fabrik zu stützen.

    "Es werden auch weiterhin konstruktive Gespräche mit unterschiedlichen Partnern geführt", sagte ein Sprecher von Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) auf Anfrage. "Das gemeinsame Ziel bleibt die Abwendung von Werkschließungen durch Lösungen, die die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit der Standorte nachhaltig stärken. Das gilt insbesondere für den Standort Osnabrück. Zu einzelnen Details werden wir keine Stellung nehmen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen (VW) Vz!
    Short
    75,00€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    68,00€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Lies, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, hatte im Juni über das Werk in Osnabrück gesagt: "Meine Vorstellung ist nicht, dass Volkswagen den Standort abgibt und andere sich darum kümmern, sondern dass gemeinsam mit neuen Partnern tragfähige Perspektiven entwickelt werden."

    Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte im VW-Konzern. In der Diskussion über eine Verschärfung der Sparpläne bei dem Autoriesen hatte die Landesregierung angekündigt, das Land werde keiner Entwicklung zustimmen, "die auf Werksschließungen als vermeintlich einfache Lösung setzt oder die bewährte Mitbestimmung infrage stellt".

    Volkswagen drosselt die Produktion in Osnabrück und sucht nach einer neuen Verwendung für das Werk mit rund 2.000 Beschäftigten, wenn dort 2027 die Pkw-Fertigung ausläuft. Nach früheren Angaben verhandelt der Konzern vor allem mit Rüstungsunternehmen über eine künftige Nutzung. Eine Entscheidung soll bis Ende des Jahres fallen./cwe/DP/stw

    Volkswagen (VW) Vz

    +0,76 %
    -6,11 %
    -21,74 %
    -19,78 %
    -23,19 %
    -42,60 %
    -67,63 %
    -39,25 %
    +1.474,82 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
    Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 71,54 auf Tradegate (13. Juli 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,76 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +25,77 %/+83,06 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VW‑Aktie, vor allem um Folgen von Stellenabbau und Werkschließungen für EPS, Cashflow und Bewertung. Diskutiert werden Restrukturierungs‑Szenarien mit CAPEX‑Senkung, Margensteigerung und fairen Kursbereichen (grobe Bandbreite ~125–270 €). Weitere Themen: E‑Prämien als Absatz/EPS‑Boost, Managementbewertung, Übernahmerisiken durch China und Kauf‑/Stimmungsargumente.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    'Capital' Land prüft Beteiligung an VW-Werk Osnabrück Das Land Niedersachsen prüft einem Bericht zufolge eine Beteiligung an dem vom Aus bedrohten Volkswagen-Werk in Osnabrück. Das Wirtschaftsmagazin "Capital" schreibt unter Berufung auf Beteiligte am Regierungssitz in Hannover, die rot-grüne …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     