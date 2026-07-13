ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 239 Dollar
- Bernstein belässt SpaceX auf Outperform, Kursziel 239
- Langer Marsch 10B Jungfernflug kam sechs Monate früher
- China baut Mondforschungsstation und LEO-Konstellation
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX nach dem Jungfernflug der chinesischen Trägerrakete Langer Marsch 10B mit einem Kursziel von 239 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dieser komme etwa sechs Monate früher als er erwartet habe, schrieb Douglas Harned am Montag. China gehe mit Nachdruck daran, eine Forschungsstation auf dem Mond zu errichten und große Low-Earth-Orbit-Satellitenkonstellation aufzubauen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sei der wahre Wettbewerber für das US-Weltraum- und KI-Unternehmen./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 05:15 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 125,6 auf Tradegate (13. Juli 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -15,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,93 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 916,44 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +72,90 %/+109,95 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 239 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Jüngste sinnlose Elon-Karotte: wir machen jetzt ein LEO auf 325 km Höhe, um die Pingzeiten zu reduzieren, und natürlich 100'000 davon (FCC-filing). Schon auf dem bisher von Starlink benutzten LEO in ca. 550 km Höhe halten die Satelliten nur 5 Jahre, weil sie durch die Restatmosphäre abgebremst werden und irgendwann keinen Treibstoff mehr haben, um den resultierenden Höhenverlust auszugleichen. Bei 100k Satelliten müssten also täglich (!) 54 Satelliten ersetzt werden. Nun ist aber der Druck auf 325 km Höhe ca. 35x höher als auf 550 km (Info: Gemini), die Satelliten würden also noch wesentlich schneller in die Erdatmosphäre stürzen. Und das ganze würde nur grob 2 ms Pingzeit einbringen...
Ich sehe dabei nur ganz wenige Bedenkchen:
Du stehst aber ansonsten schon mit beiden Beinen fest auf der Erdoberfläche?