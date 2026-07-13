Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 239 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 125,6 auf Tradegate (13. Juli 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -15,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,93 %.

Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 916,44 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +72,90 %/+109,95 % bedeutet.