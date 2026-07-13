Pyramid: Verkannter KI-Profiteur

Pyramid hat in den letzten Jahren schwach performt, was aber überwiegend an den Planverfehlungen im außereuropäischen Geschäft mit Touch-Produkten der Tochter faytech gelegen hat, von dem sich das Unternehmen inzwischen getrennt hat. Der Fokus liegt nun noch stärker auf Industrie-Servern und -PCs, Storagelösungen und Self-Service-Terminals.

Aktuell stößt die Gesellschaft auf eine hohe Nachfrage, auch getrieben durch den Innovationszwang bei der Hardwarestruktur, der mit dem KI-Boom einhergeht. Letzterer hat Pyramid selbst im letzten Jahr noch ein Stück weit ausgebremst, da die mit dem Boom im zweiten Halbjahr rasant gestiegenen Preise für einige IT-Komponenten die Margen belastet und die Abwicklung eines Großauftrags gebremst haben. Daher ist der Konzernumsatz im letzten Jahr lediglich von 68,3 auf 74,2 Mio. Euro gestiegen und das bereinigte Konzern-EBITDA sogar von 3,2 auf 2,4 Mio. Euro zurückgegangen.