DZ BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Dirk Schlamp rechnete in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit soliden Resultaten des Autovermieters. Das Nachfrageumfeld bleibe insgesamt robust. Reisen dürfte für viele Konsumenten weiterhin eine hohe Priorität besitzen. In den USA erwartet der Experte, dass Sixt den Fokus unverändert auf eine disziplinierte Flottensteuerung und Profitabilität legt, anstatt Wachstum um jeden Preis anzustreben./rob/la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 70,20EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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