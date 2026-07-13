ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research lässt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel 45 Euro
- Deutsche Bank Research belässt Porsche auf Buy
- Kursziel 45 Euro unverändert durch DB Research
- Hohe Neuausrichtungskosten durch Rückstellungsauflösung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Hohe Kosten für die Neuausrichtung des Sportwagenbauers dürften vollständig durch die Auflösung von Rückstellungen im Zuge von Einigungen mit Zulieferern ausgeglichen werden, schrieb Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Daher rechnet er nicht mit neuen belastenden Sondereffekten./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 45,05 auf Tradegate (13. Juli 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -3,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,49 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -8,85 %/+31,17 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 45 Euro
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Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
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Deutschlands Autoindustrie hat’s komplett vermasselt, um es noch milde auszudrücken. Das war aber schon 2020 abzusehen. Wundern muss man sich nicht.
meine Strategie klappt. Die 40 hat mal wieder gehalten. Hab spott billig einen schönen KO long eingesackt
Das ist keine Empfehlung für einen Börsenbrief aber ein interessanter Artikel über Porsche und Rennwagenhersteller allgemein !!!