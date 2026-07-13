🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strafverfahren um Schwabenlandtower vorläufig eingestellt

    Für Sie zusammengefasst
    • Strafverfahren Schwabenlandtower vorläufig eingestellt
    • Angeklagte je 20.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen
    • Schwabenlandtower als jahrelange Bauruine unvollendet
    Strafverfahren um Schwabenlandtower vorläufig eingestellt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    STUTTGART (dpa-AFX) - Das Strafverfahren rund um die Pleite von Baden-Württembergs höchstem unvollendeten Wohngebäude - dem Schwabenlandtower in Fellbach - ist vorläufig eingestellt worden. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart mit. Die beiden Angeklagten sollen jeweils 20.000 Euro an mehrere gemeinnützige Einrichtungen zahlen, die Staatsanwaltschaft habe der Einstellung daraufhin zugestimmt.

    Zu den Gründen äußerte sich der Sprecher nicht. Das Verfahren sei vorläufig eingestellt worden, weil die Geldauflage noch bezahlt werden müsse. (Az.: 11 Kls 158Js86054/18)

    Den beiden Angeklagten, Vater und Sohn, war Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation zur Last gelegt worden. Sie standen fast zehn Jahre nach der Insolvenz seit Ende April dieses Jahres vor Gericht.

    Direkt zum Prozessbeginn hatte sich bereits ein schnelles Ende des Gerichtsverfahrens angedeutet. Der Vorsitzende Richter hatte nach der Verlesung der Anklage Gespräche zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung angekündigt. Hintergrund sei unter anderem die lange Verfahrensdauer gewesen. Die Ermittlungen hatten sich über Jahre hingezogen, und auch bei Gericht lagen die Akten zunächst, ohne dass der Komplex zur Verhandlung kam.

    Baustelle steht seit Jahren still

    Die Bauruine ist eine sichtbare Landmarke. Der Schwabenlandtower weist eine unrühmliche, jahrelange Geschichte aus Pleiten und Versprechungen auf. 2014 erfolgte der Baustart des damals noch Gewa-Tower genannten Hochhauses mit 66 hochwertigen Wohnungen, Geschäftsräumen und einem Hotel. Nach der Insolvenz der zuletzt angeklagten ersten Bauherren begann die jahrelange Hängepartie.

    Der neue Eigentümer verordnete dem Bau ein neues Konzept. Er begann dann zwischenzeitlich damit, die geplanten Luxusappartements in kleinere, preiswertere Mietwohnungen umzuwandeln. Doch seit Jahren ruht die Baustelle wieder. Neue Eigentümer folgten./rwi/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Strafverfahren um Schwabenlandtower vorläufig eingestellt Das Strafverfahren rund um die Pleite von Baden-Württembergs höchstem unvollendeten Wohngebäude - dem Schwabenlandtower in Fellbach - ist vorläufig eingestellt worden. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart mit. Die beiden Angeklagten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     