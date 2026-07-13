PSI AG: 2025 mit Einmalaufwendungen, Wachstum bei Auftragseingang & Umsatz
PSI steigert Umsatz und Auftragseingang deutlich, bleibt beim Ergebnis jedoch unter Druck – und setzt mit Warburg Pincus auf beschleunigtes Wachstum und höhere Skalierbarkeit.
Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online
- Umsatz 285,5 Mio EUR, +9,5% gegenüber dem Vorjahr (2024: 260,8 Mio EUR)
- Auftragseingang 322,0 Mio EUR, +25,3% gegenüber dem Vorjahr (2024: 257 Mio EUR)
- Bereinigtes EBIT 11,7 Mio EUR, bereinigte EBIT-Marge 4,1% (im Rahmen der Erwartungen)
- Konzernverlust −31,6 Mio EUR; Ergebnis je Aktie −2,04 EUR
- 2026-Outlook: Auftragseingang und Umsatz voraussichtlich ca. +10%, bereinigte EBIT-Marge ca. 4%
- Warburg Pincus: Am 1. Juli 2026 wurden alle Bedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots erfüllt; PSI soll Innovationen beschleunigen und die Skalierbarkeit des Geschäfts erhöhen.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei PSI AG ist am 28.07.2026.
Der Kurs von PSI AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,66 % im Plus.
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