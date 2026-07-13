Börsenstart USA - 13.07. - US Tech 100 schwach -1,32 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.828,58 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Salesforce +2,56 %, Chevron Corporation +2,16 %, Visa (A) +1,92 %, Apple +1,88 %, Procter & Gamble +1,87 %

Flop-Werte: Cisco Systems -2,78 %, Boeing -1,27 %, NVIDIA -1,02 %, Caterpillar -0,87 %, Amgen -0,42 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.438,95 PKT und fällt um -1,32 %.

Top-Werte: Intuit +3,78 %, Mondelez International Registered (A) +3,09 %, Workday (A) +2,79 %, Thomson Reuters +2,71 %, Netflix +2,54 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -9,55 %, Arm Holdings -8,21 %, Astera Labs -8,02 %, AppLovin Registered (A) -7,20 %, Western Digital -7,00 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.544,23 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: Dollar General Corporation +5,02 %, Conagra Brands +4,73 %, Texas Pacific Land +4,07 %, Lyondellbasell Industries +3,95 %, The Mosaic +3,94 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -9,55 %, AppLovin Registered (A) -7,20 %, Western Digital -7,00 %, Seagate Technology Holdings -6,02 %, Micron Technology -5,51 %

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