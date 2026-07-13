Intel baut für fünf Milliarden Dollar Werk in Irland aus
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Rund ein Jahr nach dem Aus für den großen Fabrikneubau in Magdeburg investiert der Chipkonzern Intel nun doch wieder Milliarden in Europa. In Irland soll ein bestehender Standort für fünf Milliarden Euro unter anderem mit neuen Produktionsmaschinen modernisiert werden. Intel verwies auf die große Nachfrage nach Halbleitern für KI-Rechenzentren. Einst hatte der US-Konzern modernste Produktionsverfahren für Magdeburg in Aussicht gestellt.
Intel versucht unter dem seit Anfang vergangenen Jahres amtierenden Chef Lip-Bu Tan, unter anderem durch Kostensenkungen aus der Krise zu kommen. Die Aufgabe der Pläne für Magdeburg war Teil des Sanierungskonzepts. Intel hatte aber auch das Problem, dass Chipsysteme des Grafikkarten-Spezialisten Nvidia sich als viel nützlicher für Künstliche Intelligenz herausstellten als Halbleiter des Branchenpioniers.
Inzwischen setzt Intel unter anderem auf die Rolle als Auftragsfertiger mit fortschrittlichen Produktionsverfahren. Im August vergangenen Jahres bekam der US-Staat nach Druck von Präsident Donald Trump einen Anteil von rund zehn Prozent an Intel als Gegenleistung für zuvor unentgeltlich zugesagte Milliarden-Subventionen. Die USA und Europa versuchen schon seit Jahren, wieder mehr Chip-Produktions aus Asien zurückzuholen./so/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,49 % und einem Kurs von 91,89 auf Tradegate (13. Juli 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +7,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,25 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,44 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +47,82 %/+72,45 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
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Am Inhalt der Beiträge,ob hier Intel oder in andere Foren,erkennt man sofort wer investiert ist und wer nicht! Nichtinvestierte freuen sich immer über Kurssturz weil investierte dann weniger Gewinn haben oder gar im Minus sind. Nennt man solche Wesen nicht Sadisten? Mit oder ohne diese Wesen, Intel wird sein Weg nach oben gehen, Totgesagte leben länger! Infineon war sogar vor Jahren so gut wie tot. Auch Intel wird in den nächsten Quartale in den höheren KGV wachsen,US Wirtschaft brummt
🟢 Die Turnaround-Story
Bei Intel vollzieht sich derzeit der Turnaround: Die Neuausrichtung des Unternehmens unter Pat Gelsinger – weg vom klassischen Designer, hin zum Auftragsfertiger – läuft nach Jahren des „Geldverbrennens“ endlich an. Gerüchte über erste Kunden wie Apple und Microsoft machen die Runde.
🟢 IFS – Auftragsfertigung und Advanced Packaging
Intel Foundry läuft an. Neben der reinen Auftragsfertigung ist Advanced Packaging ein weiteres Zugpferd. CFO Zinsner sagte hierzu: „Billions of Billions“.
🟢 CPU-Mangel
Der CPU-Mangel heizt die Stimmung weiter auf. Agentic AI verschiebt das Verhältnis von GPU zu CPU zugunsten der CPUs auf einen Faktor von 1:1. Zum Vergleich: Bei LLMs liegt dieses Verhältnis noch bei 1:8.
🟢 CEO LBT
Intels CEO ist einfach gut. Er ist eine Koryphäe der Chipindustrie und ich traue ihm zu, Intel an die Weltspitze zu führen!
🟢 Geostrategie
Intel ist im Inbegriff, der Chipproduzent Nummer 1. der westlichen Welt zu werden, unverzichtbar für die USA & Europa.
Harte Rücksetzer werden kommen, ganz klar, nur keiner weiß wann…
Ich bin weiterhin strong bullish 🚀
Bei Intel geht es weniger um Computer sondern darum, dass Kunden Intels Foundry wahrnehmen. Da bei TSMC und zunehmend auch bei Samsung Fertigungsengpässe entstehen, sind potentielle Kunden geradezu gezwungen, sich nach einer anderen Foundry umzusehen. Da bleibt nur noch Intel für die fortschrittlichsten Nodes. Auch wenn Intel nur dritte Wahl ist, beschert der KI Hype Intel voraussichtlich Kundschaft, auch wenn Intels 18A und 14A Prozesse bis vor kurzem noch als nicht konkurrenzfähig genug eingestuft wurden.