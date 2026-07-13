nubia Neo 5 GT Special Edition debütiert mit erstem und einzigem aktivem Dual-Kühlsystem mit Flüssigkeits- und Luftkühlung seiner Klasse

SHENZHEN, China, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- nubia, eine hochgradig personalisierte Lifestyle-Smartphone-Marke, hat die Einführung des nubia Neo 5 GT Special Edition angekündigt, der neuesten Ergänzung zu seiner Neo-Reihe, die das Ziel hat, Pro-Level-Gaming für alle anzubieten. Das neue Gerät wurde für junge Spieler und technisch versierte Nutzer der Gen Z entwickelt, die ein erstklassiges Gaming-Erlebnis ohne Kompromisse genießen wollen. Das neue Gerät macht die nachhaltige Leistung für alle über das AquaCore Cooling System zugänglich – das erste und einzige Liquid & Air Dual Active Cooling System seiner Klasse, gepaart mit blitzschnellen Triggern, einer extrem langen Akkulaufzeit, einem AI Game Space auf E-Sport-Niveau und dem exklusiven AI Copilot Demi 2.0.

„Unsere Marken-DNA bei nubia basiert auf unermüdlichen Tech-Innovationen und tiefgreifenden Gamer-Insights, die es uns ermöglichen, Gaming-Smartphones kontinuierlich voranzutreiben. Nach acht Jahren Engagement im E-Sport sind wir davon überzeugt, dass nachhaltige Leistung am wichtigsten ist und das Kühlmanagement damit essenziell ist", so Bai Keke, Vizepräsident von ZTE. „Die Nubia Neo 5 GT Special Edition wurde entwickelt, um diese Herausforderung zu lösen, indem es aktive Luftkühlung aus dem E-Sports-PC-Design mit aktiver Flüssigkeitskühlung kombiniert – ein Wärmemanagement, das von für KI-Servern inspiriert ist. Vom eingebauten Ventilator, den wir auf der MWC Barcelona 2026 erstmals vorgestellt haben, bis zur heutigen Flüssigkeitskühlung bauen wir ein Gerät, das jungen Gamern vom Start bis zum Ziel zuverlässige Kühlung und maximalen Komfort bietet."

Neue Ära der Kühlung mit dem revolutionären AquaCore-Kühlsystem

Herzstück des Modells ist das AquaCore Cooling System von nubia, das Flüssigkeitskühlung und Luftkühlung in einer dualaktiven thermischen Architektur kombiniert. Das Flüssigkeitskühlsystem nutzt ein KI-gesteuertes Kühlmittel in Serverqualität, das auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Dank einer Mikropumpe und einer dreischichtigen Kühlfolie sorgt es für eine kontinuierliche Kühlmittelzirkulation im Uhrzeigersinn, wodurch die Wärme effizienter von den Kernkomponenten in kühlere Bereiche abgeleitet wird. Das transparente Design zeigt die Bewegung des Kühlmittels und sorgt so für eine unverwechselbare Gaming-Ästhetik, die die technische Konstruktion um ein eindrucksvolles Look & Feel ergänzt.