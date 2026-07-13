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    SMAG Mobile Antenna Masts AG gelingt Börsengang im Scale-Segment der FWB

    Mit einem erfolgreichen Börsengang am 13.07.2026 schlägt die 1974 gegründete Spezialistin für mobile Antennenmastsysteme ein neues Kapitel ihrer Wachstumsgeschichte auf.

    SMAG Mobile Antenna Masts AG gelingt Börsengang im Scale-Segment der FWB
    Foto: adobe.stock.com
    • Erfolgreicher Börsengang am 13.07.2026: erster Handelstag im Scale‑Segment der Frankfurter Wertpapierbörse.
    • Börsenkennzeichen: Ticker 1SMA, ISIN DE000A42FR12, WKN A42FR1.
    • Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: rund 30 Mio. EUR.
    • Verwendung der Mittel: Investitionen in Automatisierung, Ausbau der Produktionskapazitäten, Erweiterung der Vertriebsorganisation, Stärkung der Betriebsmittel und finanzielle Flexibilität sowie Beschleunigung der internationalen Expansion.
    • Unternehmen: Gegründet 1974, Sitz in Salzgitter; Entwickler und Hersteller missionskritischer, abspannfreier mobiler Antennenmastsysteme für Militär/Verteidigung; beliefert >50 Rüstungsunternehmen/Erstausrüster und 15 NATO‑Streitkräfte; ca. 170 Mitarbeiter.
    • Rechtliche Hinweise: Veröffentlichung/Vertrieb eingeschränkt (nicht in USA, Kanada, Australien, Japan); Mitteilung ist Werbematerial, kein Prospekt; Prospekt verfügbar auf www.smag.de; Investitionen sind risikobehaftet (u. a. Totalverlust möglich).

    Der Kurs von SMAG Mobile Antenna Masts lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,07EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -35,33 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,97EUR das entspricht einem Minus von -0,35 % seit der Veröffentlichung.


    SMAG Mobile Antenna Masts

    -38,61 %
    -46,21 %
    -46,14 %
    ISIN:DE000A42FR12WKN:A42FR1
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