SMAG Mobile Antenna Masts AG gelingt Börsengang im Scale-Segment der FWB
Mit einem erfolgreichen Börsengang am 13.07.2026 schlägt die 1974 gegründete Spezialistin für mobile Antennenmastsysteme ein neues Kapitel ihrer Wachstumsgeschichte auf.
Foto: adobe.stock.com
- Erfolgreicher Börsengang am 13.07.2026: erster Handelstag im Scale‑Segment der Frankfurter Wertpapierbörse.
- Börsenkennzeichen: Ticker 1SMA, ISIN DE000A42FR12, WKN A42FR1.
- Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: rund 30 Mio. EUR.
- Verwendung der Mittel: Investitionen in Automatisierung, Ausbau der Produktionskapazitäten, Erweiterung der Vertriebsorganisation, Stärkung der Betriebsmittel und finanzielle Flexibilität sowie Beschleunigung der internationalen Expansion.
- Unternehmen: Gegründet 1974, Sitz in Salzgitter; Entwickler und Hersteller missionskritischer, abspannfreier mobiler Antennenmastsysteme für Militär/Verteidigung; beliefert >50 Rüstungsunternehmen/Erstausrüster und 15 NATO‑Streitkräfte; ca. 170 Mitarbeiter.
- Rechtliche Hinweise: Veröffentlichung/Vertrieb eingeschränkt (nicht in USA, Kanada, Australien, Japan); Mitteilung ist Werbematerial, kein Prospekt; Prospekt verfügbar auf www.smag.de; Investitionen sind risikobehaftet (u. a. Totalverlust möglich).
Der Kurs von SMAG Mobile Antenna Masts lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,07EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -35,33 % im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,97EUR das entspricht einem Minus von -0,35 % seit der Veröffentlichung.
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