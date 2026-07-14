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    Trotz hoher Bewertung

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    Geopolitik als Kurstreiber? JPMorgan sieht Chancen bei dieser Aktie

    JPMorgan stuft American Express hoch und sieht trotz hoher Bewertung weiteres Potenzial. Vor allem wohlhabende Kunden gelten als entscheidender Vorteil.

    Trotz hoher Bewertung - Geopolitik als Kurstreiber? JPMorgan sieht Chancen bei dieser Aktie
    Foto: John Angelillo - picture alliance / Newscom

    Die Investmentbank JPMorgan ist für die Aktie von American Express optimistischer geworden und hat das Papier von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel liegt bei 400 US-Dollar. Das liegt über dem durchschnittlichen Kursziel von 374,94 US-Dollar der Wall-Street-Analysten, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

    American Express

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    Analyst Richard Shane hält die im Branchenvergleich höhere Bewertung für gerechtfertigt. Er erklärte: "Zwar notiert American Express mit einem leichten Aufschlag gegenüber der Branche, doch sind wir der Ansicht, dass dieser Aufschlag angesichts der defensiven Natur seiner Umsätze gerechtfertigt ist." Er ergänzte: "In einem Umfeld, das von erneuten geopolitischen Risiken und einer uneinheitlichen Konsumentenstimmung geprägt ist, bietet American Express Anlegern ein Engagement in dem am wenigsten anfälligen Segment der Konsumfinanzierung."

    Richard Shane zählt laut TipRanks zu den treffsichereren Analysten an der Wall Street. Mit einer Erfolgsquote von 68 Prozent belegt er Rang 264 unter insgesamt 12.381 erfassten Analysten.

    Wohlhabende Kunden als entscheidender Vorteil

    Nach Einschätzung von JPMorgan profitiert American Express von seiner Ausrichtung auf einkommensstarke Kunden. Das mache das Unternehmen widerstandsfähiger als viele Wettbewerber. Hintergrund sind die wieder gestiegenen geopolitischen Spannungen nach dem Ende der Waffenruhe zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

    Shane schrieb dazu: "Die Dynamik 'Pause statt Frieden', über die wir im ersten Quartal nachgedacht haben, ist wieder aufgetaucht [...] und bringt erneut das Risiko eines Energiepreisanstiegs mit sich, der Verbraucher mit niedrigem und mittlerem Einkommen am stärksten treffen würde." Zugleich betonte er: "Der wohlhabende, einkommensstarke Kundenstamm von American Express ist von der Krise im Nahen Osten und der damit verbundenen Energieverknappung relativ wenig betroffen."

    Bewertung bleibt über der Konkurrenz

    Nach einer von JPMorgan ausgewerteten Konsensschätzung dürfte American Express Ende 2027 mit dem 17,4-Fachen des erwarteten Gewinns bewertet werden. Die Aktie von American Express hat in den vergangenen drei Monaten bereits rund 8 Prozent zugelegt. Das Kreditkartengeschäft zeigte sich laut JPMorgan trotz der geopolitischen Unsicherheiten robust. Auch die Entwicklung am Ölmarkt könnte eine Rolle spielen.

    Am Markt fällt das Urteil über American Express dennoch unterschiedlich aus. Nach Daten von LSEG empfehlen 15 der insgesamt 32 beobachtenden Analysten die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. 16 Experten raten dagegen zum Halten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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