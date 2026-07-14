15 S&P-Aktien haben sich seit Jahresanfang verdoppelt - zwei davon ohne KI-Hype

Der S&P 500 hat seit Jahresbeginn 10,1 Prozent zugelegt. Doch 15 Aktien aus dem US-Leitindex kommen bereits auf Kursgewinne von mehr als 100 Prozent. Dabei zeigt sich ein klares Muster: Fast alle Gewinner profitieren direkt oder indirekt vom Boom bei künstlicher Intelligenz. An der Spitze steht Sandisk mit einem Plus von 661,6 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Moderna: Die Krebsfantasie ist zurück

Moderna entwickelt Impfstoffe und Medikamente auf Basis der Messenger-Ribonukleinsäure-Technologie. Bekannt wurde der Konzern durch seinen Corona-Impfstoff. Inzwischen versucht Moderna, sein Geschäft auf Grippe, Atemwegserkrankungen, seltene Krankheiten und Krebsbehandlungen auszuweiten.

Der wichtigste Kurstreiber ist das gemeinsam mit Merck & Co entwickelte Krebsmedikament Intismeran. Moderna untersucht die personalisierte Therapie unter anderem bei Haut-, Lungen-, Blasen- und Nierenkrebs. Weitere Studiendaten könnten noch 2026 folgen. Auch mögliche Zulassungen für einen Grippeimpfstoff und weitere Impfstoffe sorgen für Fantasie.

Zusätzlich beseitigte Moderna mit einem Vergleich über bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar einen langjährigen Patentstreit. Damit verschwand ein wichtiger Unsicherheitsfaktor. Positive Signale für den Grippeimpfstoff sowie neue Krebsstudien verstärkten die Rallye.

Im ersten Quartal stieg der Umsatz von 108 auf 389 Millionen US-Dollar. Dennoch schreibt Moderna weiter Verluste. Die Aktie bleibt deshalb eine Wette auf Studienergebnisse und neue Zulassungen.

DaVita: Stabile Nachfrage statt KI-Fantasie

DaVita betreibt Dialysezentren und behandelt vor allem Patienten mit chronischem Nierenversagen. Das Geschäft ist weniger spektakulär, liefert aber wiederkehrende Einnahmen. Die Nachfrage hängt kaum von der Konjunktur ab.

Der Konzern überraschte bereits im Februar mit einem deutlich besseren Ausblick. DaVita stellte für 2026 einen bereinigten Gewinn von 13,60 bis 15 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Analysten hatten zuvor nur 12,65 US-Dollar erwartet. Die Aktie sprang daraufhin im nachbörslichen Handel um 16 Prozent.

Im ersten Quartal legte der Gewinn je Aktie von zwei auf 2,87 US-Dollar zu. Der Umsatz erreichte 3,42 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis 482 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig kaufte DaVita drei Millionen eigene Aktien zurück.

Höhere Behandlungszahlen, bessere Erstattungssätze und effizientere Arbeitsabläufe treiben die Ergebnisse. Aktienrückkäufe verteilen den Gewinn zudem auf weniger Anteilsscheine. Das stützt den Gewinn je Aktie.

Mein Tipp: Moderna kann weiter überraschen

Fundamental ist DaVita die berechenbarere Aktie. Das Dialysegeschäft wächst zwar langsam, liefert aber stabile Einnahmen und hohe freie Mittelzuflüsse. Das ist allerdings bereits schon sehr stark im Kurs eingepreist. Die Verdopplung seit Jahresbeginn hat die Aktie mittlerweile auf ein neues Allzeithoch getragen

Moderna bietet dagegen die größere Chance und das deutlich höhere Risiko. Die Aktie gewann allein im Juni 48 Prozent, korrigierte anschließend aber von ihrem Hoch. Damit wurde ein Teil der kurzfristigen Überhitzung bereits abgebaut. DaVita notiert dagegen nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch.

Aus charttechnischer Sicht dürfte Moderna deshalb die besseren Chancen haben, ihren Lauf fortzusetzen. Neue positive Studiendaten könnten den nächsten Schub auslösen. Enttäuschungen bei den Krebsprogrammen würden die Aktie allerdings ebenso schnell wieder unter Druck setzen.

Dafür notiert Moderna aber auch noch deutlich unter seinen Höchständen zum Corona-Höhenflug als der Kurs an der Marke von 500 US-Dollar schnupperte. Für Anleger, die nach Chancen außerhalb der KI-Branche suchen, ist Moderna mindestens einen Blick wert.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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