BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Das Geschäftsjahr 2026/27 sei ein Übergangsjahr für den Sportartikelkonzern, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bereich Lifestyle dürfte einen leichten Rückgang verzeichnen, bis der Abverkauf von Restbeständen abgeschlossen sei und im Frühjahr neue Ware eintreffe./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 03:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 03:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 38,95EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 16:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 72
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Aneesha Sherman
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 72
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