Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.07.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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BASF
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 1
Performance 1M: -4,83 %
Performance 1M: -4,83 %
Brenntag
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 2
Performance 1M: +3,61 %
Performance 1M: +3,61 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,82 %
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 3
Performance 1M: -15,61 %
Performance 1M: -15,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Infineon-Sentiment: Kurzfristig spricht man von einer Konsolidierung nach dem Aufschwung; Kaufzonen um 60 EUR werden favorisiert (Beitrag 3/4), während andere eine Korrektur Richtung 40 EUR zum Jahresende erwarten (Beitrag 2). Fundamental bleiben Megatrends wie E-Mobility und Digital Twin bullish; Diskussionen zu KGV und Fundamentals. Die 14-Tage-Preisentwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 4
Performance 1M: -0,16 %
Performance 1M: -0,16 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +14,57 %
Performance 1M: +14,57 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 34,33%
|PUT: 65,67%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -31,34 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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