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    Trotz Krieg: Straße von Hormus noch offen – aber wie lange noch?

    Der Iran-Krieg und damit auch der Kampf um die Straße von Hormus sind wieder ausgebrochen. unter großen Gefahren kommen trotzdem noch Tanker durch die Meerenge.

    Rohöl - Trotz Krieg: Straße von Hormus noch offen – aber wie lange noch?
    Foto: Amirhosein Khorgooi - ISNA

    Die Route entlang der Küste Omans kann weiterhin befahren werden, erklärte das Joint Maritime Information Center (JMIC) in einer aktuellen Mitteilung. JMIC ist eine Schiffahrtsorganisation mit dem Ziel, "Risiken schnell einzuschätzen und so die operative Planung und Entscheidungsfindung zu unterstützen."

    Die Gefährdungslage in der Straße von Hormus wird von der JMIC als "schwerwiegend" eingestuft. Schiffe müssten mit Funkkontakt durch Marineeinheiten rechnen und sollten sich der Gefahr durch Seeminen bewusst sein.

    Laut Daten von Bloomberg vom Montag passieren täglich 96 weniger Schiffe als vor Kriegsbeginn.

    Die iranischen Terror-Milizen hatten am Sonntag erklärt, bis zum Ende ausländischer Einmischung werde kein Schiff die Meerenge passieren dürfen. Die UNO hatte zuvor zwei Routen durch die verminte Wasserstraße aufgesetzt. Allerding erkannte der Iran die südliche Route nicht an, da diese vom Oman und den USA überwacht werden sollte und beschoss vergangene Woche Schiffe die diese Route durchfahren wollten.

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    Ein unter zyprischer Flagge fahrendes Containerschiff war neun Seemeilen vor der Küste Omans getroffen worden. An Bord brach ein Feuer aus, woraufhin die Besatzung das Schiff verlassen musste. Die Besatzung des getroffenen Containerschiffs wurde nach Angaben von UK Maritime Trade Operations von den örtlichen Behörden gerettet, wobei ein Seemann vermisst wird.

    US-Präsident Donald Trump schrieb am Montag auf Truth Social: "Die Straße von Hormus ist OFFEN und wird OFFEN bleiben – mit oder ohne Iran. Wir führen die IRANISCHE BLOCKADE wieder ein, so genannt, weil sie ausschließlich iranische Schiffe oder iranische Kunden daran hindert, ein- oder auszulaufen. Alle anderen Länder werden die Meerenge fair und frei nutzen können."

    Diese "Fairness" heißt, dass die USA ihrerseits 20 Prozent Durchfahrtsgebühr erheben, denn weiter heißt es in dem Post: "Die USA werden von diesem Zeitpunkt an als „HÜTER DER STRASSE VON HORMUS“ bekannt sein. Als solcher werden sie jedoch – und aus Gründen der FAIRNESS – mit einer Vergütung in Höhe von 20 Prozent auf alle transportierten Güter entschädigt werden, um sämtliche Kosten zu decken, die notwendig sind, um die Sicherheit und den Schutz in diesem äußerst instabilen Teil der Welt zu gewährleisten."

    Die Kontrolle über die Straße von Hormus, durch die einst rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Rohöls und Flüssigerdgases transportiert wurde, spielt eine zentrale Rolle in den Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran – die sind jetzt aber erstmal auf Eis gelegt.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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