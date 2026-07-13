Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
IONOS Group
Tagesperformance: +6,80 %
Tagesperformance: +6,80 %
Platz 1
Performance 1M: +14,66 %
Performance 1M: +14,66 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 2
Performance 1M: +8,10 %
Performance 1M: +8,10 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +4,71 %
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 3
Performance 1M: -5,80 %
Performance 1M: -5,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Siltronic. Die letzten 14 Tage: Range ca. 79–91 €, aktueller Stand ca. 85 €. Intraday: 79€ → 91€ (+13%). Seit dem Hoch Ende Mai (~109€) ca. −22%. Heute Erholung ca. +6%. Analysten: Exane-Upgrade, Kepler zurückhaltend. Treiber: KI-Nachfrage, 300-mm-Wafer.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 4
Performance 1M: +7,00 %
Performance 1M: +7,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Siltronic. Die letzten 14 Tage: Range ca. 79–91 €, aktueller Stand ca. 85 €. Intraday: 79€ → 91€ (+13%). Seit dem Hoch Ende Mai (~109€) ca. −22%. Heute Erholung ca. +6%. Analysten: Exane-Upgrade, Kepler zurückhaltend. Treiber: KI-Nachfrage, 300-mm-Wafer.
United Internet
Tagesperformance: +4,33 %
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 5
Performance 1M: -12,16 %
Performance 1M: -12,16 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +3,52 %
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 6
Performance 1M: +27,61 %
Performance 1M: +27,61 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 7
Performance 1M: -2,24 %
Performance 1M: -2,24 %
PVA TePla
Tagesperformance: -3,29 %
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 8
Performance 1M: -10,19 %
Performance 1M: -10,19 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,80 %
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 9
Performance 1M: -15,61 %
Performance 1M: -15,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Infineon-Sentiment: Kurzfristig spricht man von einer Konsolidierung nach dem Aufschwung; Kaufzonen um 60 EUR werden favorisiert (Beitrag 3/4), während andere eine Korrektur Richtung 40 EUR zum Jahresende erwarten (Beitrag 2). Fundamental bleiben Megatrends wie E-Mobility und Digital Twin bullish; Diskussionen zu KGV und Fundamentals. Die 14-Tage-Preisentwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 10
Performance 1M: -9,34 %
Performance 1M: -9,34 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 11
Performance 1M: +7,92 %
Performance 1M: +7,92 %
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