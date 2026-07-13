Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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BASF
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 1
Performance 1M: -4,83 %
Performance 1M: -4,83 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 2
Performance 1M: -15,61 %
Performance 1M: -15,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Infineon-Sentiment: Kurzfristig spricht man von einer Konsolidierung nach dem Aufschwung; Kaufzonen um 60 EUR werden favorisiert (Beitrag 3/4), während andere eine Korrektur Richtung 40 EUR zum Jahresende erwarten (Beitrag 2). Fundamental bleiben Megatrends wie E-Mobility und Digital Twin bullish; Diskussionen zu KGV und Fundamentals. Die 14-Tage-Preisentwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
ENI
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 3
Performance 1M: -9,07 %
Performance 1M: -9,07 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 4
Performance 1M: -0,16 %
Performance 1M: -0,16 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 5
Performance 1M: -7,75 %
Performance 1M: -7,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Infineon-Sentiment: Kurzfristig spricht man von einer Konsolidierung nach dem Aufschwung; Kaufzonen um 60 EUR werden favorisiert (Beitrag 3/4), während andere eine Korrektur Richtung 40 EUR zum Jahresende erwarten (Beitrag 2). Fundamental bleiben Megatrends wie E-Mobility und Digital Twin bullish; Diskussionen zu KGV und Fundamentals. Die 14-Tage-Preisentwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
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