ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' - Ziel 72 Dollar
- Bernstein belässt Nike auf Outperform, Kurs 72
- Geschäftsjahr 2026/27 wird als Übergangsjahr bezeichnet
- Lifestyle leichter Rückgang bis Ware im Frühjahr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Das Geschäftsjahr 2026/27 sei ein Übergangsjahr für den Sportartikelkonzern, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Bereich Lifestyle dürfte einen leichten Rückgang verzeichnen, bis der Abverkauf von Restbeständen abgeschlossen sei und im Frühjahr neue Ware eintreffe./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 03:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 04:01 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 38,88 auf Tradegate (13. Juli 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +1,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 46,56 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 72,00USD was eine Bandbreite von +16,10 %/+85,76 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 72 US-Dollar
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Während die algorithmischen Schlagzeilen zum Quartalsabschluss auf einen vermeintlich brachialen Gewinnsprung anspringen, legt das ungeschminkte Sezieren der Kennzahlen die strukturelle Erschöpfung des globalen Konsumenten offen. Der Fall Nike ($NKE) liefert das perfekte Fallbeispiel dafür, wie bilanztechnische Sondereffekte genutzt werden, um eine fundamentale Verlangsamung an der Oberfläche zu kaschieren.
Die quantitative Analyse der harten Fakten:
- Die buchhalterische Schutzzone: Der gemeldete GAAP EPS-Anstieg von über 414 % entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als rein kosmetisches Artefakt. Er basiert massgeblich auf einer einmaligen Zollrückerstattung im Rahmen des IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Es handelt sich hierbei um eine rückwirkende Liquiditätsspritze, nicht um operatives, organisches Wachstum aus dem Kerngeschäft.
- Die Erosion des Direktvertriebs: Der Umsatzrückgang von rund 1,1 % im Jahresvergleich markiert die eigentliche Trendlinie. Besonders alarmierend ist das deutliche Einknicken bei NIKE Direct und Converse. Die jahrelang gefeierte Direct-to-Consumer-Strategie (DTC), welche die Margen strukturell absichern sollte, verliert im inflationären Umfeld spürbar an Zugkraft. Der Konsument weicht aus oder reduziert die Frequenz.
- Die tektonische Verschiebung in Greater China: Der Rückgang des EBIT im Grossraum China ist das strategisch schwerwiegendste Signal. Es spiegelt nicht nur eine temporäre Nachfrageschwäche wider, sondern das fortschreitende Abwandern der dortigen Konsumenten zu lokalen Alternativen. Die westliche Markenhegemonie erodiert im Zuge der multipolaren Neuausrichtung im Untergrund unaufhaltsam.
Während das Aquarium kurzfristig die optisch aufbereiteten Kennzahlen feiert, zeigt die Schwerkraft der Realwirtschaft ein altbekanntes Muster: Kosmetische Korrekturen können die Bilanz zum Stichtag des Quartalsendes glätten, aber sie heilen nicht die strukturelle Schwäche der physischen Konsumströme.
ich möchte dich wirklich nicht schlechtreden, aber inzwischen bist du für mich fast schon ein Kontraindikator. Bei Intel hast du bei rund 12 € ständig vor einem Investment gewarnt – heute notiert die Aktie bei über 100 US-Dollar. Adidas hast du ebenfalls schlechtgeredet, inzwischen steht die Aktie wieder bei rund 180 €. Puma hast du bei etwa 15 € als unattraktiv bezeichnet; selbst wenn die Aktie zuletzt etwas zurückgekommen ist, hat sie sich zwischenzeitlich nahezu verdoppelt.
Und das sind nur einige Beispiele – ich könnte noch weitere nennen. Deshalb stimmt mich deine aktuelle Skepsis eher positiv. Die Vergangenheit zeigt zumindest, dass viele Unternehmen, die du abgeschrieben hast, sich später deutlich besser entwickelt haben als von dir erwartet.
Natürlich ist das keine Garantie für die Zukunft, aber deine bisherigen Einschätzungen lagen aus meiner Sicht auffallend oft daneben.