Leifheit: FOCUS-Programm umgesetzt, Profit steigt, Prognose 2026 angepasst
Leifheit reagiert auf die Marktschwäche mit einem umfassenden Performanceprogramm: FOCUS soll Strukturen straffen, Kosten senken und die Profitabilität ab 2027 nachhaltig stärken.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- Leifheit beschließt das Performanceprogramm FOCUS mit Maßnahmen wie bis zu 70 Stellenstreichungen, neuem Organisations‑/Steuerungsmodell, Straffung der Konzernstrukturen und gezielter Digitalisierung zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität und Widerstandsfähigkeit.
- Das Programm soll bereits 2027 erste positive Effekte bringen und ab 2028 dauerhaft jährliche Kosteneinsparungen von voraussichtlich etwa 7,5 Mio. EUR erzielen.
- Für die Umsetzung werden einmalige Personal‑ und Sachaufwendungen von bis zu 9,6 Mio. EUR erwartet, davon rund 5,4 Mio. EUR ergebniswirksam im Jahr 2026.
- Vorläufiges H1 2026: Umsatz 116,3 Mio. EUR (H1 2025: 123,4 Mio.), EBIT −2,7 Mio. EUR (H1 2025: 2,0 Mio.).
- Aufgrund der rückläufigen Marktentwicklung passt der Vorstand die Umsatzprognose 2026 an: nun wird ein leichter Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr (236,2 Mio. EUR) erwartet (statt zuvor leichtem Wachstum).
- Ergebnis- und Cashflow‑Prognose 2026 wurden belastet: Erwartetes Konzern‑EBIT nun 0 Mio. EUR (zuvor 10,0 Mio. EUR); ohne Einmaleffekte wird ein EBIT vor Sondereffekten von 5,4 Mio. EUR erwartet; Free Cashflow 2026 nun 0 Mio. EUR (zuvor 6,4 Mio. EUR).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Leifheit ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,48 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,950EUR das entspricht einem Plus von +0,67 % seit der Veröffentlichung.
+5,90 %
+3,39 %
-9,84 %
-11,53 %
-15,94 %
-22,04 %
-68,85 %
-49,39 %
+162,30 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte