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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 13.07.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump kündigt Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Iran
    • Raffinerie Schwedt erhält Öl aus Südamerika über Polen
    • Geberzusagen knapp 900 Millionen Euro für Gaza
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 13.07.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Siarhei - 356130783

    Trump: Setzen Seeblockade gegen iranische Häfen wieder ein

    WASHINGTON - Im Konflikt um die Straße von Hormus hat US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Allen anderen Ländern solle ein "fairer und offener" Zugang zur Meerenge möglich sein, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit.

    ROUNDUP: PCK-Raffinerie bekommt Öl aus Südamerika über Polen

    WARSCHAU/SCHWEDT - Die Raffinerie PCK in Schwedt erhält eine Ladung Öl aus Südamerika über Polen. Das teilte der polnische Kraftstoffhändler Unimot Paliwa mit. Die Lieferung über den Hafen von Danzig (Gdansk) sei ein Ausgleich für fehlendes Öl aus Kasachstan, weil Russland seit Mai die Durchleitung in der Pipeline Druschba (Freundschaft) gestoppt habe.

    ROUNDUP/EU entzweit: Berlin bremst Debatte um Israel-Sanktionen aus

    BRÜSSEL - Der Umgang mit Waren aus illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland entzweit die EU. Deutschland und andere Staaten machten am Montag bei einem Außenministertreffen deutlich, dass sie die vorgelegten Optionen für EU-weite Einfuhrbeschränkungen oder -verbote derzeit ablehnen. Zudem vertraten sie die Auffassung, solche Maßnahmen könnten nur einstimmig beschlossen werden.

    EU sieht Russlands FSB hinter schweren Cyberangriffen

    BERLIN/PARIS/BRÜSSEL - Deutschland und die anderen EU-Staaten machen den russischen Inlandsgeheimdienst FSB für das Eindringen in Regierungsnetzwerke und für Sabotageakte gegen kritische Infrastruktur verantwortlich. In Deutschland habe eine Cybereinheit des FSB Angriffe gegen staatliche Stellen gerichtet, heißt es in einer von der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas verbreiteten Erklärung im Auftrag der Mitgliedstaaten.

    Konferenz in Brüssel bringt fast 900 Millionen Euro für Gaza

    BRÜSSEL - Deutschland und andere internationale Geber haben knapp 900 Millionen Euro für den Wiederaufbau des Gazastreifens zugesagt. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu einem Treffen von 65 Unterstützerstaaten und Organisationen in Brüssel mit. Sie sprach von einem bewegenden Erfolg.

    Merz: Demokratie noch besser mit Effizienz verbinden

    KÖLN - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hält es angesichts der Herausforderungen der liberalen Demokratie für geboten, gezielt junge Entscheidungsträger auszubilden. Dabei gehe es unter anderem darum, demokratische Prozesse noch besser mit Effizienz zu verbinden, sagte Merz bei der Eröffnung der Adenauer School of Government an der Universität Köln. "Wir brauchen Freude an der Freiheit."

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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