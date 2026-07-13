Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.017,15USD pro Feinunze und notiert damit -2,19 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 58,08USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,71 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 79,41USD und verzeichnet ein Plus von +2,22 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 74,69USD und verzeichnet ein Plus von +2,05 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.262,00 USD -1,52 % Platin 1.620,50 USD -0,83 % Aluminium 3.148,58 PKT +0,80 % Erdgas 2,850 USD -3,31 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,31 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.07.26, 17:29 Uhr.