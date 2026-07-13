Kursverluste - Verschärfung der Lage im Nahen Osten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Grund für die Abschläge sind die Verschärfung der Lage im Nahen Osten und die gestiegenen Rohölpreise. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,23 Prozent auf 108,80 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,60 Prozent.

Im Konflikt um die Straße von Hormus hat US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Allen anderen Ländern solle ein "fairer und offener" Zugang zur Meerenge möglich sein, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit.