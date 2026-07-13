Abschreckung an Nato-Nordflanke neu ausrichten

BODØ (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul verlangt angesichts anhaltender Bedrohungen aus Moskau eine Neuausrichtung von Verteidigung und Abschreckung an der Nato-Nordflanke. "Russland drängt wirtschaftlich und militärisch immer stärker in eine Region, die für unsere Sicherheit von herausragender strategischer Bedeutung ist", warnte der CDU-Politiker vor seiner Abreise zu einem Besuch in Nordnorwegen. Dabei schrecke Russland auch vor Provokationen und hybriden Angriffen nicht zurück. Auch China verstärke seine Präsenz in der Arktis planvoll.

Am Dienstag will Wadephul mit seinem norwegischen Kollegen Espen Barth Eide in der Stadt Bodø nördlich des Polarkreises das Hauptquartier der norwegischen Streitkräfte besuchen. In Bodø liegt auch das Nato-Luftoperationszentrum, das im Oktober in Ergänzung zu bestehenden Zentren in Deutschland und Spanien eröffnet wurde. Es dient der Planung und Koordinierung von Luftoperationen in der Arktis und im Nordatlantik.