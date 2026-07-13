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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Co. im Aufwind, Wall Street schwächelt: Das sind die Top-Performer

    Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street mit Dämpfer: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX teils kräftig zulegen, verbuchen die US-Leitindizes heute Verluste.

    Der Börsen-Tag - DAX & Co. im Aufwind, Wall Street schwächelt: Das sind die Top-Performer
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die deutschen Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, während die großen US-Leitindizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX notiert aktuell bei 25.115,92 Punkten und liegt damit 0,08 Prozent im Plus. Der MDAX kann von dieser leichten Aufwärtsbewegung nicht profitieren und steht bei 31.972,07 Punkten minimal mit 0,02 Prozent im Minus. Deutlich stärker präsentieren sich die Nebenwerte: Der SDAX gewinnt 0,78 Prozent auf 18.284,46 Punkte. Auch Technologiewerte sind gefragt – der TecDAX steigt um 0,83 Prozent auf 3.870,04 Punkte. Im Gegensatz dazu tendieren die US-Börsen schwächer. Der Dow Jones steht derzeit bei 52.541,36 Punkten und verliert 0,21 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 gibt 0,37 Prozent nach und notiert bei 7.545,28 Punkten. Damit zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während der deutsche Markt, insbesondere kleinere und technologieorientierte Werte, zulegen, kommt es an der Wall Street zu leichten Gewinnmitnahmen.

    DAX

    Brenntag führt die DAX-Gewinner mit +3,45% an, gefolgt von BASF (+3,20%) und Deutsche Boerse (+2,40%). Dem gegenüber stehen deutliche Verluste bei Infineon Technologies (-3,26%), Rheinmetall (-3,02%) und MTU Aero Engines (-2,84%). Die Spanne liegt damit in beiden Richtungen bei rund drei Prozentpunkten.

    MDAX

    Die stärksten MDAX-Gewinne kommen von IONOS Group (+7,90%), K+S (+5,57%) und SILTRONIC AG (+5,03%). Die MDAX-Verlierer fallen moderat aus: Elmos Semiconductor (-3,65%), Deutsche Lufthansa (-3,62%) und Nordex (-2,71%). Die Tops übertreffen die Flops deutlich in der Größenordnung.

    SDAX

    Im SDAX zeigen Redcare Pharmacy (+6,82%), SMA Solar Technology (+6,00%) und TeamViewer (+5,40%) starke Aufschläge. Auf der anderen Seite stehen deutliche Rückschläge bei PATRIZIA (-6,28%), PVA TePla (-3,77%) und LPKF Laser & Electronics (-3,63%). Besonders PATRIZIA sticht als großer Verlierer hervor.

    TecDAX

    Im TecDAX sind IONOS Group (+7,90%), SMA Solar Technology (+6,00%) und TeamViewer (+5,40%) die Spitzenreiter. Die Verluste kommen vor allem von PVA TePla (-3,77%), Elmos Semiconductor (-3,65%) und Infineon Technologies (-3,26%). Mehrere Technologiewerte tauchen sowohl bei den Tops als auch bei den Flops mehrfach auf.

    Dow Jones

    Beim Dow Jones führen Salesforce (+5,23%), Chevron (+2,02%) und IBM (+2,00%) die Gewinnerliste an. Die Verluste sind vergleichsweise klein: Amgen (-2,02%), Boeing (-1,84%) und Caterpillar (-1,63%). Die Bewegungen sind hier insgesamt weniger ausgeprägt als in den europäischen Indizes.

    S&P 500

    Starke Tagesgewinne verzeichnet Intuit (+5,88%), gefolgt von Salesforce (+5,23%) und EPAM Systems (+5,20%). Gleichzeitig treten deutliche Ausreißer nach unten auf: AppLovin Registered (A) mit -9,72%, SanDisk Corporation mit -8,88% und Lam Research mit -4,59% bilden die schwächsten Werte im S&P 500.

    Gesamtvergleich

    Die höchsten Tagesgewinne liefert die IONOS Group mit +7,90% (MDAX/TecDAX). Die stärksten Verluste zeigt AppLovin im S&P 500 mit -9,72%. Insgesamt sind die europäischen Indizes (insbesondere MDAX und SDAX) durch starke Gewinner über +5% gekennzeichnet, während die größten Verlierer im S&P 500 zu finden sind. Mehrfachnennungen wie IONOS, SMA und TeamViewer bei den Tops sowie Infineon, Elmos und PVA bei den Flops deuten auf sektorale Konzentrationen in den Technologien und spezialisierten Industrietiteln hin.



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