Shelly Group Aktie: Vorläufige 1H 2026 Umsätze überraschen Investoren
Shelly Group SE meldet ein starkes erstes Halbjahr 2026: Umsatzplus, deutlich verbesserte Liquidität und bestätigte Erwartungen prägen die vorläufigen Kennzahlen.
Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com
- Shelly Group SE veröffentlichte am 13. Juli 2026 vorläufige Konzernumsätze für das erste Halbjahr 2026 (Insiderinformation nach Art. 17 MAR).
- Umsatzerlöse mit Shelly-Geräten und zugehörigen Dienstleistungen stiegen um rund 27 % auf rund EUR 68,3 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Die Umsatzentwicklung entsprach den ursprünglichen internen Erwartungen der Gesellschaft.
- Zahlungsmittel erhöhten sich im zweiten Quartal gegenüber Ende Q1 um rund 62 % und gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 72 %.
- Die Verbesserung der Liquiditätsposition ist hauptsächlich auf positiven operativen Cashflow und die Normalisierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen; die Liquidität liegt nahe der Untergrenze der kommunizierten Jahresendprognose von EUR 35–45 Mio.
- Die ungeprüften Konzernzahlen für das erste Halbjahr 2026 werden am 12. August 2026 nach Börsenschluss veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 56,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,79 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.273,16PKT (+0,80 %).
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