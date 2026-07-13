PATRIZIA Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 13.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PATRIZIA Aktie. Mit einer Performance von -6,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der PATRIZIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,03 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

PATRIZIA ist ein unabhängiger Immobilien-Investmentmanager mit Fokus auf Europa. Kernleistungen: Fonds- und Mandatsmanagement, Asset- und Portfolio-Management für institutionelle und private Anleger. Marktstellung: etablierter Mid-Cap-Player im europäischen Real-Asset-Segment. Wichtige Wettbewerber: DWS, Union Investment, CBRE IM, Savills IM. USP: starke Europa-Plattform, Wohnimmobilien-Expertise, breites Netzwerk lokaler Teams.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PATRIZIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,83 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,11 %. Im Jahr 2026 gab es für PATRIZIA bisher ein Plus von +2,14 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,78 % geändert.

PATRIZIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,75 % 1 Monat +7,11 % 3 Monate +17,83 % 1 Jahr +3,66 %

Informationen zur PATRIZIA Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 92 Mio. PATRIZIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 729,58 Mio.EUR € wert.

Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street mit Dämpfer: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX teils kräftig zulegen, verbuchen die US-Leitindizes heute Verluste.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von DWS Group und Co.

DWS Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %.

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Ob die PATRIZIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PATRIZIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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