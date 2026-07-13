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    Masterflex: Position gestärkt

    Bei Masterflex hat sich die Eigentümerstruktur spürbar verändert. Die J.F. Müller & Sohn Aktien-Gesellschaft hat ihren Anteil durch den Erwerb des 6,61-Prozent-Pakets der Beteiligungsgesellschaft von CEO Dr. Andreas Bastin und CFO Mark Becks auf 29,37 Prozent erhöht und festigt damit ihre Rolle als wichtigster Langfristinvestor bei der Gesellschaft.

    Für die operative Führung ergeben sich daraus keine Änderungen. Beide Vorstände bleiben im Amt und partizipieren über eine Earn-out-Regelung weiterhin direkt an der künftigen Wertentwicklung des Unternehmens. Der Verkauf ist nach Angaben des Managements Teil einer stärkeren Streuung privaten Vermögenspositionen und kein Signal für einen Rückzug.

    Aus Anlegersicht ist vor allem der Ausbau der Beteiligung des größten Aktionärs bemerkenswert. Er unterstreicht das Vertrauen in die weitere Entwicklung von Masterflex, das zuletzt auf der Hauptversammlung mit den Fortschritten der zentralen Wachstumsprojekte zusätzlich bekräftigt wurde. Dass die Transaktion zu 14,00 Euro je Aktie und damit nahe dem aktuellen Börsenkurs erfolgte, erscheint ebenfalls positiv – schließlich hatte die Aktie nach der starken operativen Entwicklung in den vergangenen Jahren erst im Mai den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten erreicht (aktien-globlal.de, erstellt 13.07.26, 17:57 Uhr, veröffentlicht 13.07.26, 18:02 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 14,30EUR auf Tradegate (13. Juli 2026, 17:17 Uhr) gehandelt.




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