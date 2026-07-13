Masterflex: Position gestärkt

Bei Masterflex hat sich die Eigentümerstruktur spürbar verändert. Die J.F. Müller & Sohn Aktien-Gesellschaft hat ihren Anteil durch den Erwerb des 6,61-Prozent-Pakets der Beteiligungsgesellschaft von CEO Dr. Andreas Bastin und CFO Mark Becks auf 29,37 Prozent erhöht und festigt damit ihre Rolle als wichtigster Langfristinvestor bei der Gesellschaft.

Für die operative Führung ergeben sich daraus keine Änderungen. Beide Vorstände bleiben im Amt und partizipieren über eine Earn-out-Regelung weiterhin direkt an der künftigen Wertentwicklung des Unternehmens. Der Verkauf ist nach Angaben des Managements Teil einer stärkeren Streuung privaten Vermögenspositionen und kein Signal für einen Rückzug.