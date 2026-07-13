AKTIE IM FOKUS 2
Hellofresh fallen auf Rekordtief - Kepler: Turnaround-Zweifel
- HelloFresh-Aktien rutschen auf Rekordtief 3,451 Euro
- Kepler Cheuvreux kürzt Kursziel auf 3,50 Euro
- Verbraucherstimmung schwach, Konkurrenz im Fertigmenü
(neu: Schlusskurs)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hellofresh sind am Montag auf ein Rekordtief abgerutscht. Mit 3,451 Euro unterboten sie ihr altes Allzeittief aus dem März leicht. Letztlich gingen sie 1,6 Prozent tiefer bei 3,648 Euro aus dem Handel.
Analyst Sven Sauer von Kepler Cheuvreux senkte sein Kursziel um einen Euro auf 3,50 Euro und stufte die Papiere auf "Reduce" ab. Er begründete dies mit erneut gesenkten Prognosen bis 2028, aber vor allem in geringerem Vertrauen in das Timing des Umsatz-Turnarounds.
Das erste Quartal sei schon schwach gewesen und das zweite dürfte währungsbereinigt noch mieser gewesen sein, so der Experte. Die Verbraucherstimmung bleibe schwach und die Konkurrenz im Bereich Fertigmenüs werde härter. Die Markterwartungen an eine Erholung erscheinen ihm zu optimistisch.
Hellofresh-Aktien hatten zu Corona-Zeiten im Herbst 2021 fast 100 Euro gekostet. Seither ging es - von zwei deutlichen Zwischenerholungen 2023 und 2024 abgesehen - klar abwärts./ag/mis/niw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 3,63 auf Tradegate (13. Juli 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -15,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,21 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 628,68 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von +175,94 %/-17,22 % bedeutet.
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Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
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Ganz so wild, wie du es beschreibst, sieht die KI diesen Umstand nicht ...
Was steckt hinter der „8×“-Aussage?
✅ Was tatsächlich geplant ist
- HelloFresh hat 2026 in Verden (Deutschland) die erste eigene europäische Produktionsstätte für Factor (Ready‑to‑Eat) in Betrieb genommen.
- Laut Unternehmensangaben erhöht dieses Werk die operative Produktionskapazität für Factor in Europa um etwa das Achtfache.
- Das Werk beliefert aktuell Deutschland, Dänemark, Schweden, Belgien und die Niederlande – perspektivisch weitere Märkte. https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/hellofresh-se-stock-de000a161408-factor-ready-to-eat-production/69294358, https://assets.ctfassets.net/irplh84t0tdt/3AsOlDE28xANhRkzHtCpch/d71ee009340fd2e6a35ddc506e5275e2/HelloFresh_SE_Press_release_Factor_EU_Launch_Verden.pdf
👉 Die 8×‑Kapazität gilt nur im Vergleich zur bisherigen, sehr kleinen europäischen Factor‑Produktion, die zuvor überwiegend extern bzw. fragmentiert lief.
Beides! Und zusätzlich das Thema (Galgen)Humor, Selbstironie und "Spaß" etc.
Wow, man denkt, man hat schon alles mitgekriegt von HF, aber sie schaffens immer wieder. :D