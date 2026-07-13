B+S Banksysteme: Platzt bald der Knoten?

Operativ zeigt B+S Banksysteme weiter eine erfreuliche Entwicklung, an der Börse spiegelt sich das bislang jedoch nur eingeschränkt wider. In den Monaten Juli bis März der Finanzperiode 2025/26 (die Ende Juni endete), hatte die Gesellschaft die Erlöse knapp zweistellig gesteigert und den operativen Gewinn sogar um fast die Hälfte erhöht. Trotzdem verharrt die Aktie seit rund zwei Jahren in einer schwankungsreichen Handelsspanne.

Ganz so richtungslos ist das Chartbild allerdings nicht. Schaut man etwas weiter, nämlich gut zweieinhalb Jahre zurück, so erkennt man aufsteigende Tiefpunkte und damit einen insgesamt positiven Trend. Es ist allerdings in dieser Zeit nicht gelungen, die Region rund um 2,30 Euro signifikant zu übertreffen.