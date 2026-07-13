PSI AG: Umsatz konstant im ersten Quartal, Transformationskosten belasten
Trotz rückläufigem Umsatz und deutlich negativem Ergebnis im Q1 2026 setzt das Unternehmen auf Transformation, Restrukturierung und eine neue Partnerschaft für künftiges Wachstum.
Foto: Schöning - picture alliance / Bildagentur-online
- Gesamtumsatz Q1 2026: 66,5 Mio. € (-2,1%); bereinigt um den Verkauf der Mobility‑Sparte +1,7%
- Ergebnis stark negativ: Adjusted EBIT −4,5 Mio. €, EBIT −5,9 Mio. €, Konzernergebnis −7,4 Mio. €; Belastung durch Produktmodernisierung, Resilienz‑ und Restrukturierungsaufwendungen
- Auftragseingang fiel um 31% auf 109 Mio. €, Auftragsbestand bei 199 Mio. € (−10,8% vs. Vorjahr)
- Segmententwicklung: Grid & Energy Umsatz +16,8% (35,3 Mio.) bei EBIT −1,2 Mio. (Restrukturierungskosten); Process Industries & Metals Umsatz −24,4% (14,5 Mio.) und EBIT −2,4 Mio.; Discrete Manufacturing (7,9 Mio.) und Logistics (8,8 Mio.) leichtes Umsatzplus, aber negatives EBIT wegen Cloud-/SaaS‑Transformation
- Liquidität und Cashflow: operativer Cashflow −3,7 Mio. € (Vj. +10,6 Mio.), liquide Mittel 30,9 Mio. € (31.12.2025: 27,3 Mio.), kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gestiegen auf 31,9 Mio. € (31.12.2025: 18,5 Mio.)
- Strategie/Ausblick: Warburg Pincus‑Angebot erfüllt (1. Juli 2026) → strategische Partnerschaft; Ziel 2026: ~10% Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz sowie bereinigte EBIT‑Marge von rund 4% (ohne Einmalaufwendungen)
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei PSI AG ist am 28.07.2026.
Der Kurs von PSI AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im Minus.
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