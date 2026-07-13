BASF Aktie legt zu - 13.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die BASF Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,34 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BASF Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 48,88€, mit einem Plus von +3,34 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BASF Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,79 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BASF Aktie damit um +3,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BASF um +6,13 % gewonnen.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,07 % 1 Monat -5,18 % 3 Monate -12,79 % 1 Jahr +12,28 %

Informationen zur BASF Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:49 Uhr

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,63 Mrd. € wert.

Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street mit Dämpfer: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX teils kräftig zulegen, verbuchen die US-Leitindizes heute Verluste.

Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im DAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von BASF

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,14 %. Arkema notiert im Plus, mit +2,01 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +1,66 %. Covestro verliert -0,17 % Dow notiert im Plus, mit +2,91 %.

BASF Aktie jetzt kaufen?

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.