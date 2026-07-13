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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Boerse Aktie heute im Plus - 13.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Boerse Aktie bisher um +2,97 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Boerse Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Boerse Aktie heute im Plus - 13.07.2026
    Foto: Deutsche Börse AG

    Die Deutsche Börse betreibt Handels- und Abwicklungsplattformen (u.a. Xetra, Eurex) sowie Index-, Daten- und IT-Dienstleistungen. Sie ist eine der führenden europäischen Marktinfrastrukturen mit starker Stellung im Derivate- und Indexgeschäft. Wichtige Konkurrenten sind Euronext, LSE Group, ICE, Nasdaq. Stärken/USPs: vertikal integrierte Wertschöpfungskette, starke Indizes (DAX-Familie), hohe Regulierungskompetenz.

    Deutsche Boerse Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.07.2026

    Mit einer Performance von +2,97 % konnte die Deutsche Boerse Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Boerse Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 256,70, mit einem Plus von +2,97 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Deutsche Boerse konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,23 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um -1,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,44 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +10,85 % gewonnen.

    Deutsche Boerse Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,24 %
    1 Monat -0,44 %
    3 Monate -1,23 %
    1 Jahr -6,73 %
    Stand: 13.07.2026, 18:49 Uhr

    Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,62 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Boerse

    Nasdaq Inc. Aktie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. Cboe Global Markets notiert im Plus, mit +1,28 %. Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +1,10 %. Euronext legt um +1,22 % zu

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    Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Boerse

    +2,57 %
    -1,24 %
    -0,44 %
    -1,23 %
    -6,73 %
    +52,50 %
    +69,19 %
    +232,88 %
    +1.271,05 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005
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