Deutsche Boerse Aktie heute im Plus - 13.07.2026

Mit einer Performance von +2,97 % konnte die Deutsche Boerse Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Boerse Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 256,70€, mit einem Plus von +2,97 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Deutsche Börse betreibt Handels- und Abwicklungsplattformen (u.a. Xetra, Eurex) sowie Index-, Daten- und IT-Dienstleistungen. Sie ist eine der führenden europäischen Marktinfrastrukturen mit starker Stellung im Derivate- und Indexgeschäft. Wichtige Konkurrenten sind Euronext, LSE Group, ICE, Nasdaq. Stärken/USPs: vertikal integrierte Wertschöpfungskette, starke Indizes (DAX-Familie), hohe Regulierungskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Boerse!

Der heutige Anstieg bei Deutsche Boerse konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,23 % nicht vollständig ausgleichen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Boerse Aktie damit um -1,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,44 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +10,85 % gewonnen.

Deutsche Boerse Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,24 % 1 Monat -0,44 % 3 Monate -1,23 % 1 Jahr -6,73 %

Informationen zur Deutsche Boerse Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:49 Uhr

Es gibt 190 Mio. Deutsche Boerse Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,62 Mrd. € wert.

Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street mit Dämpfer: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX teils kräftig zulegen, verbuchen die US-Leitindizes heute Verluste.

Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im DAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Boerse

Nasdaq Inc. Aktie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. Cboe Global Markets notiert im Plus, mit +1,28 %. Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +1,10 %. Euronext legt um +1,22 % zu

Deutsche Boerse Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Boerse Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Boerse Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar