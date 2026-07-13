Infineon Technologies Aktie unter Verkaufsdruck - 13.07.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,39 % verliert die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 70,00€, mit einem Minus von -3,39 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Infineon Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +68,64 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -9,28 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,84 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Infineon Technologies +86,83 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,28 % 1 Monat -13,84 % 3 Monate +68,64 % 1 Jahr +86,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:49 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit um Infineon als Aktie: Es gibt gegensätzliche Kursprognosen (Kaufnahe 60–70 EUR, möglicher Rückgang auf 40 EUR), Debatten über Konsolidierung, Bewertung (KGV) und fundamentale Treiber wie E-Autos und Digital Twin; Langfristig wird Potenzial gesehen, doch Skeptiker warnen vor Überbewertung im Chipsektor.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 91,30 Mrd. € wert.

Der wieder zugespitzte Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten am Montag nicht sonderlich verunsichert. "Es ist die Wiederholung des bekannten und bereits mehrfach durchlebten …

Die jüngste Entwicklung im Nahost-Konflikt hat den Dax am Montag kaltgelassen. Auch weitere Gewinnmitnahmen bei Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) konnte der deutsche Leitindex abschütteln. Nach zwischenzeitlichen Verlusten gewann er …

Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street mit Dämpfer: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX teils kräftig zulegen, verbuchen die US-Leitindizes heute Verluste.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,78 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -2,66 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -2,82 %. ON Semiconductor verliert -4,06 % NIO notiert im Plus, mit +3,70 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar