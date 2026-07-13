Deutsche Telekom Aktie steigt um +1,91 % - 13.07.2026

Die Deutsche Telekom Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,91 % auf 26,70€. Damit gewinnt die Aktie +0,50 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Telekom Aktie. Nach einem Plus von +3,60 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 26,70€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Deutsche Telekom Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,11 %.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +6,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,61 % verloren.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,12 % 1 Monat -8,25 % 3 Monate -15,11 % 1 Jahr -14,00 %

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:50 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,31 Mrd. € wert.

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Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im E-Stoxx 50.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,53 %. ORANGE notiert im Plus, mit +2,48 %. AT&T notiert im Plus, mit +1,71 %. Telefonica legt um +2,78 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +5,77 %.

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.