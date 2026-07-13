Deutsche Lufthansa Aktienkurs sinkt weiter - -4,10 % - 13.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Lufthansa Aktie. Sie fällt um -4,10 % auf 9,1200€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,86 %, geht es heute bei der Deutsche Lufthansa Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Deutsche Lufthansa Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +19,77 %.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -8,09 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Lufthansa auf +9,88 %.

Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,09 % 1 Monat +5,55 % 3 Monate +19,77 % 1 Jahr +27,53 %

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:51 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,95 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, easyJet und Co.

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,09 %. easyJet notiert im Plus, mit +0,82 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +5,15 %.

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Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.