SAP Aktie gewinnt an Wert - 13.07.2026

Die SAP Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,95 % auf 141,00€. Damit gewinnt die Aktie +2,70 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 141,00€, mit einem Plus von +1,95 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die SAP Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,08 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -2,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,17 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -34,37 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,33 % 1 Monat -5,17 % 3 Monate -1,08 % 1 Jahr -46,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:51 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell darum, ob SAP angesichts der KI-Euphorie überbewertet ist. UBS senkte das Kursziel, Rappold betont, dass KI‑Modelle nicht bestehende Systeme ersetzen. SAPs Strategie fokussiert auf Daten-/Prozesskontrolle und tabellarische KI‑Integration; entscheidend bleibt, wer künftig die Nutzerbeziehung steuert. Charttechnisch zeigt der Kurs eine leicht positive Tendenz, Richtung 140 €.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 173,27 Mrd. € wert.

Eine Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat die Aktion von Ionos am Montag mit 30,2 Euro auf das höchste Niveau seit gut einem Monat getrieben. Die Papiere des Webhosters gewannen dabei 5,6 Prozent. Überhaupt bestätigt sich am deutschen …

Die SAP-Aktie bleibt klar angeschlagen. In der letzten Chartbeschau wurde bereits vor neuen Tiefs gewarnt – und genau dieses Szenario hat sich inzwischen weiter entfaltet. Der DAX-Schwergewicht-Titel arbeitet sich planmäßig nach unten und nähert sich nun dem nächsten wichtigen Unterstützungsbereich. Schwäche setzt sich fort Der gescheiterte Erholungsversuch vom Juni hatte bereits ein klares Warnsignal geliefert. […] The post SAP-Aktie: Auf der Suche nach dem Boden first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,81 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,37 %. Oracle notiert im Minus, mit -4,40 %. ServiceNow legt um +4,98 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +6,16 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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