AIXTRON Aktie weiter abwärts - 13.07.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,86 % verliert die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,95 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,86 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,61 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um -15,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,31 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +151,17 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,26 % 1 Monat -27,31 % 3 Monate +17,61 % 1 Jahr +176,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:51 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRON: starke Rally und anschließende Gewinnmitnahmen nach Anstieg von ~9 auf ~45 EUR, hohe Volatilität und Einschätzung eines Rückgangs auf 30–33 EUR. Erwähnt werden erwartete Q2‑Zahlen/Auftragsboom (Optik/Aufträge +≈50%), positive Effekte durch KI‑Investitionen und Samsung, sowie Kunden‑News (Infineon/US‑Importverbot für GaN) mit Einfluss auf Fundamentaldaten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,79 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,59 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -5,05 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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